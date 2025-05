Marijuana in casa: giovane nei guai 

Blitz antidroga dei carabinieri della stazione di Villaputzu che hanno arrestato un 21enne disoccupato, residente proprio in paese, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. All’operazione hanno partecipato anche i carabinieri di San Vito e un’unità cinofila antidroga del Comando di Cagliari. Il giovane, Matteo di Giorgio, è comparso ieri mattina di fronte al giudice monocratico che lo ha scarcerato in attesa della nuova udienza (7 luglio).

Una operazione che non è stata casuale. Sulla vicenda il riserbo è totale. Probabilmente i carabinieri seguivano un traffico di droga in paese e nel Sarrabus che a conclusione degli accertamenti hanno effettuato una perquisizione con i cani anti-droga nell’abitazione del giovane.

All’interno di una stanza da letto sono stati rinvenuti 109 grammi di infiorescenze di marijuana già essiccate, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento in dosi e contanti: soldi e il materiale ritrovati sono stati immediatamente sequestrati. Il giovane è stato fermato, e accompagnato in caserma dove è stato dichiarato in arresto, finendo poi ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida davanti al Gip del Tribunale di Cagliari che si è svolta ieri mattina. Si cerca ora di risalire alla provenienza della droga e agli eventuali complici dell’indagato. (red. prov.)

RIPRODUZIONE RISERVATA