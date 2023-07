Marijuana in auto e in casa, arrestato dai carabinieri 

Un cinquantenne di Serrenti è stato arrestato dai carabinieri di Villasor, di Serrenti e del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Sanluri con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Tutto è accaduto giovedì mattina quando Massimo Frau – che viaggiava a bordo di un’utilitaria – è stato fermato in via Cagliari, a Villasor, per un servizio di controllo alla circolazione stradale. Alla vista dei carabinieri, Frau si sarebbe mostrato molto nervoso e il suo atteggiamento ha convinto i militari ad approfondire i controlli: durante la perquisizione sono stati trovati 2 grammi di marijuana.

Gli accertamenti sono quindi proseguiti in casa dell’uomo, a Serrenti, dove i militari hanno passato al setaccio ogni stanza. Qui i carabinieri hanno trovato una decina tra sacchetti e contenitori in plastica, contenenti in totale oltre 300 grammi di marijuana fresca e in infiorescenze essiccate che, secondo gli investigatori, una volta sul mercato avrebbero fruttato dai 3mila ai 5mila euro.

Massimo Frau è stato accompagnato prima nella caserma di Sanluri dove sono state sbrigate le formalità di rito e poi alla sua abitazione dove ha atteso l’udienza di convalida agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

