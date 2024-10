Marijuana, giovane condannato 

Un anno e 2 mesi di condanna (con sospensione condizionale della pena) senza menzione sul certificato del casellario giudiziale. È quanto ha deciso, ieri mattina, il giudice del Tribunale di Lanusei, Nicole Serra, per Giovanni Ferreli, 21 anni, di Tortolì, imputato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Al giovane, presente in aula insieme al suo avvocato Mario Solanas, il magistrato ha concesso le attenuanti generiche. Ferreli ha patteggiato la pena (prevista una base di 2 anni e 6 mesi) e al termine del processo è stato rimesso in libertà dopo due settimane ai domiciliari. Il giovane era stato arrestato la sera del 19 settembre dagli agenti del commissariato di Tortolì che nella sua abitazione avevano rinvenuto 2 chili di marijuana. Su disposizione del pm Giovanna Morra, il ragazzo era stato trasferito nel carcere di Lanusei che aveva lasciato il giorno successivo. (ro. se.)

