Marijuana e tirapugni: un sedicenne nei guai 

Ha visto la pattuglia della Polizia e ha cercato di nascondersi, per poi provare a far perdere le tracce. La fuga di un sedicenne è servita a poco: gli agenti della Squadra volante lo hanno raggiunto e la perquisizione ha fatto emergere il motivo dei suoi timori. Aveva infatti con sé un tirapugni e alcune bustine di droga. I poliziotti sono poi andati a casa del minorenne trovando altra sostanza: 14 grammi di marijuana e 66 di hascisc. Sequestrato anche denaro e il materiale per il confezionamento delle dosi. Il ragazzo è stato arrestato per spaccio. È a disposizione della Procura per i minorenni.

L’operazione è scattata a Pirri per poi proseguire nell’abitazione del giovane. Quando gli agenti hanno notato il ragazzino, preoccupato per la presenza della pattuglia, si sono messi subito sulle sue tracce. Il sedicenne ha provato a scappare, cercando di allontanarsi. Tutto inutile. I poliziotti hanno bloccato le vie d’uscita, fermando il ragazzo.

La prima perquisizione ha permesso subito di sequestrare alcune bustine con della sostanza stupefacente ma anche un tirapugni. Così il controllo è proseguito nella casa del minorenne. Qui è stata recuperata altra droga: 80 grammi tra marijuana e hascisc. E i soldi e il kit per preparare le bustine fanno pensare che il giovane gestisse un giro di spaccio. Le indagini della Polizia vanno avanti. (m. v.)

