Marijuana e soldi: arrestato un operaio 

L’emergenza droga in città è emersa in tutta la sua gravità nell’ultimo comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato in prefettura venerdì, e subito il giorno dopo c’è stato un nuovo arresto con il sequestro di due chili di marijuana. La conferma, con l’operazione portata a termine dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia, che il flusso delle sostanze stupefacenti verso Cagliari è continuo. A finire in manette è stato Cristian Cavallari, 43 anni di Monserrato: secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo, fermato in auto in viale Regina Elena, aveva con sé un etto di marijuana. La successiva perquisizione nell’abitazione ha consentito di recuperare quasi due chili della stessa sostanza, 77 grammi di hascisc, il materiale per il confezionamento e di sequestrare anche 4.700 euro. L’uomo, come disposto dal pm di turno, è finito ai domiciliari e nel processo per direttissima, con la convalida dell’arresto, ha ottenuto i termini a difesa con l’obbligo di dimora.

Il sospetto

L’operazione dei militari del nucleo radiomobile della compagnia, sotto il coordinamento del maggiore Simone Anelli, è scattata all’alba di ieri. Il personale di una pattuglia del radiomobile ha notato un uomo in un’auto ferma in viale Regina Elena. Quando i carabinieri si sono avvicinati, si sono insospettiti per il forte odore di marijuana proveniente dalla vettura. Il controllo ha permesso di trovare una parte della droga: poco più di un etto. Il grosso della sostanza è stato recuperato poi con la perquisizione nell’appartamento di Cavallari: sono così sequestrati quasi due chili sempre di marijuana ma anche dell’hascisc. In casa c’era anche il materiale per il confezionamento delle dosi.

L’impegno

L’azione di contrasto al traffico di droga, come evidenziato dal prefetto Giuseppe Castaldo e dal sindaco Massimo Zedda durante l’ultimo vertice in prefettura, dunque prosegue: il sequestro si aggiunge a quelli effettuati nelle ultime settimane in particolare nei depositi degli spedizionieri cittadini. L’operazione conferma inoltre l’impegno dell’Arma nel colpire l’intera filiera del traffico di stupefacenti, in linea con le decisioni prese proprio durante l’ultimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Le patenti

Sempre i carabinieri della compagnia di Cagliari hanno svolto una serie di controlli e servizi finalizzato a garantire maggiore sicurezza ai cittadini soprattutto nelle zone della movida. Sono state identificate duecento persone. Due i denunciati per guida sotto l’effetto di alcol: un 39enne di San Gavino e un 45enne cittadino nigeriano soprpreso in auto senza patente perché mai conseguita.

