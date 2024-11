Marijuana e contanti, una condanna e un’assoluzione 

I carabinieri del Nucleo investigativo di Nuoro li fermarono nella campagne di Badde Manna, con 24 mila euro in contanti chiusi in tre buste di cellophane. Le spiegazioni date dall’orgolese Francesco Buffa e dall’uomo che era in sua sua compagnia, Nicolino Bosu di Orotelli, non convinsero gli investigatori che a casa del primo recuperarono circa cinque chili di marijuana tritata. Per questo motivo i due, difesi dagli avvocati Gianluigi Mastio e Gianluca Sannio, ieri sono comparsi davanti al gup del Tribunale di Nuoro, Giovanni Angelicchio, per rispondere del possesso di sostanza stupefacente. Per i carabinieri tra Bosu e Buffa ci fu una cessione di droga, e i soldi sarebbero stati il frutto proprio della vendita dello stupefacente. Gli investigatori sequestrarono anche i telefonini, degli apparecchi “pilota”, intestati a prestanome e che dialogavano solo tra loro. Ieri, nel processo in abbreviato, il pm Sara Piccicuto ha chiesto per Buffa una condanna a 4 anni e 2 mesi e 2 anni per Bosu. Ma il giudice ha derubricato per Buffa l’accusa a ricettazione, condannandolo a 2 anni e 8 mesi, assolto invece Bosu: lui era solo passeggero e i soldi erano in possesso di Buffa, e sulle mazzette non sono state mai ritrovate le sue impronte.

