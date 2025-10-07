VaiOnline
Sestu.
08 ottobre 2025 alle 00:34

Marijuana dentro una serra: condannato 

I carabinieri hanno trovato 17 piante di canapa di cui due già in essicazione 

Accusato di coltivazione di piantine di canapa indiana in una serra nelle campagne di Sestu, un commerciante di 44 anni, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione che lo hanno fermato in un suo terreno nella zona di “Scala perda”. L’uomo, Marco Pitittu, incensurato, è finito agli arresti domiciliari solo per poche ore. Accompagnato in Tribunale, l’indagato, accusato di coltivazione di canapa indiana, è stato condannato a otto mesi con la condizionale: dopo l’udienza celebrata dal giudice monocratico, è stato scarcerato.

L’indagine

Marco Pitittu, non aveva prima mai avuto a che fare con la giustizia: la stessa indagine sarebbe stata del tutto casuale. Durante un servizio di controllo del territorio, passando nelle vicinanze di un terreno di famiglia, nella sua disponibilità e recintato, i militari hanno sentito il classico odore della canapa indiana. Si sono insospettiti, decidendo anche di effettuare ulteriori accertamenti attraverso un nuovo sopralluogo nelle campagne di “Scala perda”, in quel terreno recintato. La perquisizione ha confermato i dubbi dei militari che – coordinati dal luogotenente Riccardo Pirali, comandante della stazione di Sestu – hanno effettuato un accurato controllo in una serra, col recupero di17 piante di cannabis indica, di cui due già recise e poste a essiccamento, per un peso complessivo di oltre 19 chilogrammi.

Dosi confezionate

Durante la perquisizione sono state inoltre trovate alcune dosi già confezionate di marijuana che sono state sottoposte a sequestro con tutto il resto del materiale trovato e messo a disposizione del Tribunale. Nel terreno c’era anche il commerciante che è stato così fermato e accompagnato nella caserma di Sestu. Il magistrato di turno ne ha subito disposto gli arresto domiciliari. Pitittu è stato così accompagnato nella sua abitazione in attesa dell’udienza di convalida che si è svolta al Palazzo di giustizia di Cagliari con la sua condanna e con la scarcerazione.

