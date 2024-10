Marijuana da esportazione 

Una dopo l’altra, senza sosta. Sono tantissime le piantagioni di marijuana che ogni settimana personale di polizia, carabinieri e guardia di finanza sequestra nel Nuorese. Migliaia e migliaia di piante, tonnellate di marijuana, molta illegale, altra formalmente sativa, ma che alla prova di laboratorio supera di molto il limite del principio attivo del tetraidrocannabinolo (Thc) consentito. Un’attività in alcuni casi lecita e spesso illecita, ma certamente tra le più fiorenti nella nostra Isola soprattutto nel Nuorese dove, dopo il sequestro di quasi 4.500 piante alle porte di Nuoro in località Su Berrinau, ieri ha portato gli agenti del Commissariato di Gavoi a scoprire un’altra coltivazione a Ollolai: mille piante di canapa che crescevano floride.

Nuovo sequestro

Un fenomeno che non pare conoscere crisi, almeno per ora, nonostante la continua e incessante attività di contrasto alla produzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti messa in campo dalla polizia di stato attraverso mirati servizi antidroga predisposti in Provincia di Nuoro dal Questore Alfonso Polverino che in questi giorni ha portato al sequestro di una vasta piantagione di canapa, composta da circa mille piante per un peso complessivo di 4,5 tonnellate, provvista di un Thc di ben trenta volte superiore alla soglia legale consentita.

L’ultima operazione

Gli agenti del commissariato di Gavoi hanno denunciato due persone (le generalità non sono state rese note), una per la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti e l’altra per essere il conduttore del fondo. Solo pochi giorni prima la polizia aveva scoperto la piantagione a Su Berrinau, alle porte di Nuoro (peso complessivo di circa 3 tonnellate). Sempre pochi giorni fa, nelle 900 piante finite sotto sequestro si era registrata una percentuale di principio attivo altissima, la più alta registrata nell'isola, pari al 22 per cento, che inizia ad avvicinarsi alla “Padrino OG” la pianta di marijuana attualmente conosciuta prevalentemente nella California del Sud, che con il 34 per cento di thc è la pianta con la più alta concentrazione di tetraidrocannabinolo al mondo. Solo qualche tempo prima, la squadra mobile, col commissariato di Ottana, aveva rinvenuto oltre 4 mila piante di cannabis indica.

Isola felice

Il Nuorese, per una serie di circostanze climatiche e per la scarsa antropizzazione del territorio, continua a confermarsi territorio di eccellenza per la coltivazione di marijuana. Una produzione che sembra andare ben oltre le richieste e la capacità del mercato locale e della sola popolazione sarda, con la consapevolezza che la gran parte della marijuana illegale viene esportata nel mercato nazionale e internazionale dove la varietà sarda proprio per le sue caratteristiche è particolarmente apprezzata. Una circostanza che sta portando ad uno sforzo investigativo per cercare di comprendere meccanismi che regolano il mercato dell’export.

RIPRODUZIONE RISERVATA