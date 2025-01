Marijuana, coca e pistole: arrestato 

Prima la denuncia poi l’arresto. Mercoledì scorso è finito a Bancali un 31enne di Ittiri fermato dai carabinieri al termine della perquisizione fatta nella sua abitazione. I militari della stazione di Usini hanno dato avvio alla loro azione investigativa dopo aver ricevuto la denuncia di una persona del paese che riferiva di essere stata minacciata con una pistola durante una lite. Arrivati a casa del sospettato i carabinieri hanno trovato un etto di cocaina, 800 grammi di marijuana e due pistole che l’indagato deteneva in modo illegale. La persona veniva quindi messa in stato di arresto e condotta nel carcere sassarese dove, nei prossimi giorni, presenzierà all’udienza di convalida del fermo in cui dovrà rispondere delle contestazioni per detenzione di droga, minacce e porto di arma atta a offendere. Il giudice per le indagini preliminari è Sergio De Luca, Ermanno Cattaneo il pubblico ministero mentre il difensore del 31enne è l’avvocato Luca Sciaccaluga.(e.fl.)

