Desulo.
01 ottobre 2025 alle 00:33

Marijuana, arrestati due pregiudicati 

Due uomini di Desulo, Piero Floris di 57 anni e Claudio Mereu, 50 anni, (difesi da Giovanni Christian Melis) entrambi pregiudicati, sono stati arrestati venerdì dai carabinieri della Stazione per coltivazione illecita di marijuana. L’operazione è scattata dopo una ricognizione aerea effettuata con l’elicottero del Nucleo Carabinieri di Elmas, durante la quale i militari hanno notato alcune anomalie nel terreno, compatibili con la presenza di coltivazioni nascoste. Nonostante le piante fossero ben occultate dalla vegetazione, l’occhio esperto degli operatori ha permesso di individuare l’area. Il successivo sopralluogo ha confermato i sospetti: in una zona impervia, è stata rinvenuta una piantagione composta da 135 piante di cannabis, di varietà diverse, con altezze comprese tra i 60 e i 150 centimetri. I militari hanno quindi predisposto servizi di osservazione, che hanno consentito di sorprendere i due indagati mentre potavano le piante e le caricavano su un’automobile e un trattore. Poco distante, un ovile adibito alla fase di essiccazione. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro.

Dopo l’arresto, i due sono stati sottoposti ai domiciliari. Dopo l’udienza di convalida, il giudice ha disposto l’obbligo di dimora e di firma.

