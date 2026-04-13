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Villacidro.
14 aprile 2026 alle 00:11

Marietta compie 103 anni 

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Una giornata speciale. Nella residenza sanitaria assistenziale di Villacidro domenica scorsa è stato celebrato un traguardo davvero speciale: i 103 anni di Marietta Tidili, ospite della struttura dal mese di gennaio.

Nata il 6 aprile 1923 a Serrenti, la donna ha lavorato come bracciante agricola dedicandosi con impegno alla famiglia. Ha cresciuto due figlie, non si è mai risparmiata nell’impegno per i suoi familiari nel duro lavoro quotidiano nei campi. È riuscita a raggiungere la licenza di quinta elementare, un traguardo tuitt’altro che trascurabile per le donne della sua generazione.

«Vogliamo augurare a Marietta uno splendido compleanno da parte di tutta Sereni Orizzonti», ha detto la direttrice della Rsa Anna Lisa Spina. «Che possa continuare a regalare dolcezza e vitalità per molti anni ancora».

La celebrazione del compleanno si è svolta in un’atmosfera festosa, presenti le figlie, le pronipoti, lo staff e tutti gli ospiti della residenza, che hanno condiviso la torta e altre leccornie. Un clima di amicizia e vicinanza che testimonia l’importanza di valorizzare e onorare la memoria storica che i nostri anziani rappresentano.

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