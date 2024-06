Maricoxina, una rotonda all’ingresso dell’abitato 

Buone nuove dalla Regione per il quartiere di Maricoxina. In arrivo 1 milione e 150 mila euro per il quartiere periferico di Lanusei sede di diverse aziende e edifici residenziali.

L’amministrazione Todde ha finanziato il progetto, presentato dalla giunta Burchi nel 2018 per riqualificare il quartiere: un milione di euro è stato stanziato per la realizzazione delle opere mentre 150 mila euro serviranno per la pianificazione. Nel progetto finanziato, sono previsti interventi sulla viabilità di accesso: viale Italia/Sa Serra e Sa Serra/Maricoxina, compresa la realizzazione di una rotonda all’ingresso del paese per collegare la Statale 390, la Lanusei- San Paolo, la circonvallazione est e viale Italia. Sono incusi interventi sulle opere di urbanizzazione da completare, principalmente illuminazione e sottoservizi, e sulla sistemazione di aree verdi e parcheggi, come lo spiazzo adiacente a viale Italia. A renderlo noto, l’assessore alla pProgrammazione Renato Pilia.

«Gli interventi che andremo a realizzare - dice Pilia - avranno sicuramente un impatto positivo sulla viabilità, sulla sicurezza e sulla fruibilità di un’area strategica, per il comune di Lanusei, come Maricoxina, favorendone anche l’espansione».