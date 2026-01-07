Maricoxina è salvo: accolte le osservazioni al piano della Regione 

Un sospiro di sollievo. La Regione ha accolto l’osservazione presentata dal Comune di Lanusei sulla perimetrazione dell’area di pericolosità da frana riguardante l’insediamento artigianale e commerciale denominato Pip Maricoxina. Il Piano di assetto idrogeologico stilato dai tecnici incaricati dalla Regione aveva messo un’ombra su qualsiasi possibilità di sviluppo per l’area, l’istanza di Lanusei ha messo una pezza. “Preso atto che i dissesti interessano la sola coltre superficiale alterata e non una

movimentazione generalizzata del versante, si ritiene corretto un ridimensionamento della fascia Hg3, portando la stessa ad una distanza indicativa di alcuni metri a valle del muro in calcestruzzo di

contenimento”. Cosa cambierà? In primi si potrà costruire, nel rispetto certo degli strumenti urbanistici e rispettando le prescrizioni del Pai sui muri di contenimento, previa una relazione geologica. Soddisfatto il sindaco Davide Burchi: «Ci tenevamo particolarmente perché stiamo lavorando per il rilancio della lottizzazione. Le opere di urbanizzazione non sono state completate e noi stiamo lavorando su questo, in un grande progetto compartecipato dai privati. Il fatto che la Regione abbia accolto le richieste vuol dire dare delle possibilità in più a imprenditori e artigiani che hanno stabilito lì la propria impresa».

