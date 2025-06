Mariasole Pollio a Golfo Aranci «per guidarvi nel 105 Summer Fest» 

A Golfo Aranci, dove il 27 giugno l’attende il palco del 105 Summer Festival, che condividerà con Daniele Battaglia, Mariasole Pollio arriverà con un giorno d’anticipo. «Sono un’amante del mare: non posso venire in Sardegna e non fare un tuffo», dice la giovanissima artista napoletana, attrice, conduttrice e influencer classe 2002, che sull’Isola viene spesso anche in vacanza.

«Da quand’ero piccola», conferma, «ma in Sardegna, vicino a Sassari, ho girato pure il film “Come Romeo e Giulietta”». Considerata una delle promesse più interessanti della televisione italiana, dal 2018, quando fu scelta da Leonardo Pieraccioni per recitare nel film “Se son rose”, Mariasole – che in autunno sarà uno dei volti del programma The Traitors Italia affidato ad Alessia Marcuzzi – frequenta stabilmente anche il cinema: ultima fatica il biopic su Pino Daniele “Je So’ Pazzo”, in cui è Dorina, la prima moglie del cantautore napoletano scomparso nel 2015.

Da napoletana, che esperienza è stata?

«È stato un regalo. Mi ha aiutato il fatto che conoscessi la storia e le sue canzoni, ma è stato facile innamorarsi del progetto artistico. Anche se non è stato semplice, il ruolo che ho affrontato mi ha permesso di maturare professionalmente e personalmente grazie a un cast di colleghi bravissimi. Non so ancora quando uscirà: abbiamo finito di girare un mesetto fa, ma sono molto emozionata».

Più in generale, con la musica che rapporto ha?

«Viscerale. La musica accompagna ogni momento della mia giornata, l’estate, poi, ha proprio una colonna sonora tutta sua, fatta dai brani che girano di più in radio, ma ad esempio, quando devo interpretare un nuovo personaggio, ogni storia che attraverso è come se avesse la sua canzone, rendendo l’esperienza particolarmente speciale. Sul set del film su Pino Daniele cambiavano canzone ogni settimana, per cui l’effetto si è amplificato».

Si dice che i napoletani abbiano l’arte nel sangue: mai pensato a un “piano B”?

«Mi riconosco molto in questa affermazione, per cui no: quando nasci e cresci in una terra caratterizzata da un grande senso di appartenenza, succede questo. E al di là delle radici io sono troppo innamorata dell’arte, che sia musica, teatro, cinema, per poter anche solo immaginare una professione o una carriera alternativa. Lo stesso sul piano identitario vale per il Napoli: la festa scudetto di quest’anno è stata meglio del Capodanno».

Tornando al 105 Summer Festival, cosa si aspetta dalla tappa sarda?

«Sarà bellissima! Come conduttrice con gli artisti che salgono sul palco ho un approccio amichevole, con alcuni, come Noemi e Annalisa, ci conosciamo da anni, per cui io mi diverto sempre tanto, ma sono sicura che per il pubblico sarà lo stesso. Anche perché i nomi sono davvero importanti».

