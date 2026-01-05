Mariano, trovato morto dopo la festa “pirata”: la verità è a un passo 

Sono trascorsi sei mesi e mezzo da quella dannata festa “pirata” nella piccola spiaggia della Diga, accanto al parcheggio Cuore dell’ex stadio Sant’Elia, e da quella tragica notte costata la vita a Mariano Olla, sedici anni di Sestu, trovato morto in mare a pochi metri dalla riva, il 14 giugno 2025 di mattina presto, da alcuni pescatori. Le indagini degli investigatori della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura, in stretta collaborazione con quella per i minorenni, non si sono mai fermate: un’inchiesta aperta per omissione di soccorso e poi estesa a morte come conseguenza di altro reato che potrebbe essere vicina a una svolta. Due i filoni seguiti dai poliziotti: uno per identificare gli organizzatori di una festa non autorizzata, l’altro forse il più importante per accertare chi stesse spacciando sostante stupefacenti, droghe sintetiche in particolare.

Troppi silenzi

Fin dal primo momento, gli agenti della Mobile, coordinati dal dirigente Davide Carboni, si sono trovati davanti un muro fatto di silenzi o al massimo di «non ricordo». Nessuno nei giorni successivi al tragico ritrovamento del corpo senza vita di Mariano Olla avrebbe visto il giovane allontanarsi, magari sentirsi male e finire in mare. Il tutto mentre nella spiaggia c’erano più di 150 ragazzi, molti minorenni. E ancora, nessuno ha notato la sua assenza, nemmeno dopo ore. Così il corpo del sedicenne è stato poi portato via via dalle correnti, verso la parte sinistra, in direzione Sant’Elia. Anche chi lo aveva accompagnato a Su Siccu, in auto, nel rientrare a casa, alle prime luci dell’alba, non lo ha cercato. Nonostante la scarsa collaborazione, gli investigatori della Mobile avrebbero ricostruito molti dettagli di quella tragedia e non è escluso che a breve ci possano essere degli sviluppi con l’iscrizione di alcune persone, maggiorenni, sul registro degli indagati. Sono stati sentiti dei testimoni, acquisiti immagini e video dei telefoni cellulari di quella nottata, analizzati movimenti e spostamenti: alla fine sarebbero emersi i ruoli di alcuni giovani, maggiorenni, che potrebbero dover rispondere di quanto fatto durante la festa illegale.

I conoscenti

Una vicenda, quella della morte di Mariano Olla, che aveva scosso la città. Una tragica fine in quella che sarebbe dovuta essere una serata di divertimento ma che si sarebbe trasformata in altro, per la presenza – come emerso dalle indagini – di troppi superalcolici e anche di sostanze stupefacenti, in particolare droghe sintetiche. Il giovane avrebbe raggiunto la spiaggia insieme a dei conoscenti, non a quelli che erano i suoi “veri” amici. E forse anche per questo, alla fine della festa “pirata” nessuno lo ha cercato magari pensando che fosse già andato via con altri. E durante la nottata sembra che il ragazzo, secondo alcune testimonianze, si sarebbe tuffato con addosso scarpe e pantaloni, ma senza maglietta, più volte. Alla fine, forse per un malore o per una perdita di conoscenza, è morto annegato come stabilito dall’autopsia svolta dal medico legale Roberto Demontis.

Il dolore

Tantissimi i messaggi di disperazione per la fine del ragazzo che frequentava l’istituto Meucci ed era un grande appassionato di musica, palestra e moto. «Mariano aveva un sogno: andare a New York. E avrebbe voluto frequentare il liceo artistico perché amava disegnare», erano state le parole di un’amica stretta, ed ex fidanzata per un periodo, con il sedicenne di Sestu. «Mariano è andato lì con delle persone conosciute quel giorno», avevano ribadito gli storici amici del ragazzo. «Nessuno dei suoi amici veri era presente quella sera altrimenti non sarebbe mai stato lasciato da solo». La ricerca della verità, e di eventuali responsabilità, ora sembra più vicina.

