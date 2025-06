«Mariano sognava di andare a New York» 

«Mariano aveva un sogno: andare a New York. E avrebbe voluto frequentare il liceo artistico perché amava disegnare. Sarà per sempre il mio angelo custode e spero che ora, in cielo, possa troverà la serenità che qui non ha mai avuto». Chi parla è un’amica stretta, con anche un periodo di fidanzamento, di Mariano Olla, il sedicenne di Sestu morto nella notte tra venerdì e sabato della scorsa settimana nel mare davanti alla spiaggia della Diga a Sant’Elia, durante una festa con oltre 150 giovani. Anche lei, come i tanti amici stretti di Mariano, quella dannata notte non era alla “festa pirata” – così è stata pubblicizzata sui social – dove alcol e certamente anche droga non mancavano. E proprio sul rave party si stanno concentrando le attenzioni della Squadra Mobile, impegnata nelle indagini per omissione di soccorso e morte come conseguenza di altro reato. «Mariano è andato lì con delle persone conosciute quel giorno», ribadiscono gli storici amici del sedicenne. Intanto oggi, alle 16, nella parrocchia San Giorgio Martire a Sestu, sono in programma i funerali del giovane.

Il ricordo

L’amica del sedicenne è distrutta dal dolore. Ricorda Mariano come «un ragazzo buono, puro ma con un carattere complicato che non tutti capivano». Oltre al disegno, «era davvero bravo», amava «tanti i cani, la musica e uscire la notte gli con amici anche solo per una chiacchierata su una panchina». Come tutti i giovani aveva dei sogni: «Uno dei più grandi era quello di viaggiare e andare a New York. Abbiamo ripetuto più volte che ci saremmo andati insieme». Adorava i tatuaggi: «Se ne voleva fare tanti». Dietro quel fisico scolpito dalla palestra si nascondeva «un ragazzo puro, troppo buono per la sua vita complicata. Per questo forse cercava di fare il forte».

I messaggi

Ricostruire cosa sia accaduto quella tragica notte non è facile per gli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dal dirigente Davide Carboni sotto la supervisione della pm Diana Lecca. Una tragedia da inserire però in un contesto abbastanza preciso: una festa in spiaggia, ovviamente senza alcuna autorizzazione, che probabilmente è andata oltre ogni limite anche nel consumo di alcolici e di altre sostanze. E Mariano Olla sarebbe andato con delle persone conosciute da poco. E che quindi non si sarebbero preoccupate quando, poco prima dell’alba, non lo hanno più trovato. C’è il sospetto, e su questo stanno indagando i poliziotti, che qualcuno abbia notato il corpo del ragazzo in mare, ma si sia voltato dall’altra parte per timore o semplicemente perché molto poco lucido. Più volte, secondo alcune testimonianze, Mariano si sarebbe tuffato con addosso scarpe e pantaloni, ma senza maglietta. Alla fine, forse per un malore o per una perdita di conoscenza, è morto annegato come ha stabilito l’autopsia svolta dal medico legale Roberto Demontis. «Nessuno dei suoi amici veri era presente quella sera altrimenti non sarebbe mai stato lasciato da solo», ribadiscono tutti i ragazzi che condividevano passioni, gioie e dolori con Mariano. «Tutto ciò che sappiamo è stato riferito a chi di dovere», è la conclusione in attesa degli sviluppi dell’inchiesta per valutare eventuali responsabilità nella morte del sedicenne.

