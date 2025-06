«Mariano è ancora assieme a noi» 

C’è il tempo per le indagini e c’è il tempo per il lutto. Quest’ultimo era ieri, giorno dei funerali di Mariano Olla, il sedicenne di Sestu annegato (l’ha accertato l’autopsia) in circostanze non chiarite nella notte tra venerdì e sabato nel mare di fronte alla diga di Sant’Elia, dove partecipava a una festa non autorizzata. E dove, così si crede negli ambienti investigativi, giravano droga e alcol senza controllo, ma al momento la morte del sedicenne è una disgrazia, nient’altro che una disgrazia: certo, a meno di sviluppi investigativi che al momento non sembrano però all’orizzonte. Era lì con ragazzi appena conosciuti, Olla, e non con i suoi amici che incontrava sempre, e che non vedendolo l’avrebbero cercato. Invece al party in spiaggia a Sant’Elia, dove le sue conoscenze erano di un’ora prima, nessuno si è preoccupato quando Mariano Olla non si è più rivisto dopo un bagno in mare.

Il dolore

Quando è il tempo del lutto, lo è anche del dolore: per l’animo umano, una morte tanto assurda di un ragazzo nemmeno maggiorenne è inaccettabile. E questo l’arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi, a capo del quartetto di sacerdoti che ieri pomeriggio hanno celebrato il funerale nella chiesa di San Giorgio Martire a Sestu, lo sa bene. Infatti ne parla guardando dall’altare il padre, la madre e la sorella di Mariano Olla, ancora increduli di fronte a una tragedia tanto sconvolgente. È difficile capirlo nei momenti tanto bui, ha detto monsignor Baturi, «ma nessuna vita, nemmeno se termina prestissimo, è sprecata: è all’incontro con Dio, che se ne ha la certezza». La parrocchiale è piena: di fedeli e di silenzio. Non fiatano i ragazzi e le ragazze, molti dei quali sono vestiti di nero e ai quali sfuggono singhiozzi. Non fiatano nemmeno i familiari di Olla, almeno fino alla soglia della chiesa al momento dell’uscita sul sagrato, dove la madre chiede una sedia: «Non ce la faccio».

Il sermone

È proprio a questo dolore, che l’arcivescovo di Cagliari vuole trovare un conforto per chi amava il sedicenne annegato: la sua famiglia, certo, ma non soltanto la famiglia. «Quando qualcuno a noi caro muore giovane diciamo che non è giusto», sospira monsignor Baturi, «vorremmo che un giovane vivesse per sempre perché siamo fatti per la vita. Ed è così, ma per quella eterna, che ci fa incontrare di nuovo tutti».

«I morti restano in noi»

E allora ci si dedichi pure al dolore, è il messaggio dell’arcivescovo, perché la morte di un sedicenne lascia sgomenti, ancor di più di un ragazzo perbene, pieno di interessi e di progetti. «Ma i morti non si perdono mai davvero: sono con noi, sono in noi», dice Baturi, «e allora preghiamo per i nostri giovani: la vita dev’essere un’amica, ogni vita è una promessa non vana. Ad ogni passo che si compie è possibile una scoperta lieta e i desideri di ciascuno di noi non sono mai sprecati». Baturi si rende conto di quanto sia difficile pensarlo adesso, quando il lutto per un ragazzino brucia forte, ma il suo compito è consolare oggi e dare una prospettiva per domani. L’ha fatto, ieri, nella chiesa di San Giorgio a Sestu, dove in chiusura della funzione religiosa il parroco, don Sergio Manunza, si è rivolto ai ragazzi «che s’incontrano sul sagrato. Entrate, ogni tanto, e non importa se non conoscete nemmeno una preghiera: parlate con Gesù, vi renderete conto che sa ascoltare».

L’addio sul sagrato

Nessun applauso mentre il carro funebre porta viala bara di un ragazzino di sedici anni morto in modo banale, per una tragedia invece rovinosa e gigantesca. La sobrietà accompagna i funerali di Mariano Olla tra i volti rigati dalle lacrime, soprattutto delle ragazzine. Perché la morte, difficile da comprendere da adulti, dai ragazzi non è contemplata.

