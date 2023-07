«Mariano Barria è una delle icone del calcio regionale»  

Icona del calcio sardo, Mariano Barria è stato premiato al Gran Galà del calcio regionale svolto ad Arborea. Il presidente della Figc sarda, Gianni Cadoni, ha premiato l'ex calciatore (assessore comunale alla Sport) per la sua carriera calcistica. «È una delle icone del calcio sardo - ha detto Cadoni al momento della premiazione - con una carriera iniziata da giovanissimo, dimostrando fin da subito le sue brillantissime doti. Nonostante le tante offerte da società del calcio professionistico, ha sempre optato di proseguire negli studi, che gli hanno permesso di conseguire la laurea e continuare a giocare con grande successo nei campionati dilettantistici, con i coloro giallorossi del Macomer calcio, di cui oggi è il presidente».

Il presidente della Figc lo ha definito un punto di riferimento per le persone che hanno avuto la fortuna di giocare con lui. È stato un calciatore apprezzatissimo anche dagli avversari e arbitri per la sua correttezza ed educazione. Il comitato regionale gli ha assegnato la benemerenza. «Un tributo che suggella la carriera straordinaria - scrive in una nota la società sportiva da lui presieduta - che ancora dovrà scrivere pagine importanti nella storia del Macomer calcio».

