«Mariano Atzeni è stato il custode della nostra identità» 

«Papà era l’uomo del fare, senza grandi proclami. Sempre in prima linea per Selargius». È il ricordo dei figli di Mariano Atzeni - Matteo, Veronica, Nicola, con la madre Rosa Incani - durante la cerimonia per il conferimento dell’onorificenza Città di Selargius, giovedì sera in Municipio. Una serata dedicata alla memoria di un selargino, morto nel 2016 a 62 anni, che ha fatto tanto per la sua città: politico e consigliere comunale, impegnato nel sociale, fondatore da ragazzo della prima radio libera locale, cultore delle tradizioni e del folklore.

Alla cerimonia ha partecipato il Consiglio comunale quasi al completo, la Giunta. In prima linea il presidente del parlamentino di piazza Cellarium, Tonino Melis, il sindaco Gigi Concu con la vice Gabriella Mameli. «Mariano Atzeni ha fatto davvero tanto per la nostra comunità», il ricordo del sindaco durante la consegna del riconoscimento alla famiglia. «È stato un custode attento delle nostre tradizioni e della nostra identità. L’ultimo presidente del Gruppo San Lussorio e fondatore, insieme ad altri soci, dell’associazione culturale Fedora Putzu. Ma Mariano è stato anche tante altre cose. Ognuno di noi custodisce un ricordo personale, intimo di lui, ricordi che conserviamo gelosamente e che fanno parte di quella memoria collettiva che nessuna delibera o onorificenza potrà mai racchiudere del tutto, ma che è il patrimonio più prezioso che un uomo possa lasciare». Sul riconoscimento si era espressa la Giunta nei mesi scorsi. «Abbiamo sentito il dovere di celebrare chi ci ha servito con discrezione, con passione e con amore disinteressato». ( f.l. )

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