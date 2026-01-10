VaiOnline
Terralba
11 gennaio 2026 alle 00:11

Marianna Lonis compie 104 anni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Giornata di festa a Terralba per i 104 anni di Marianna Lonis, celebrati in un clima di grande affetto insieme ai suoi familiari. Un traguardo straordinario che l’intera cittadina ha voluto condividere, rendendo omaggio alla sua cittadina più longeva. A portare gli auguri anche il parroco, don Mattia Porcu, e il sindaco, Sandro Pili, che ha consegnato alla festeggiata una composizione floreale e le ha fatto indossare la fascia tricolare, simbolo di ideale abbraccio dell’intera popolazione . «È stato un onore e un vero piacere partecipare al suo compleanno – ha detto Pili – portando gli auguri di tutta la cittadinanza. I nostri anziani rappresentano la memoria storica che deve essere sempre salvaguardata e che Terralba continua a preservare come un patrimonio prezioso». Il parroco le ha dato invece la sua benedizione a nome dell'intera comunità cristiana. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Meteo

Maestrale e freddo: l’Isola nella bufera

l C. Fiori, Onano, Spignesi
Il Comune sospende i lavori nel cantiere di Naseddu

Arzachena impone l’alt al futuro parco fotovoltaico

Andrea Busia
Barbagia.

Neve e ghiaccio sulle strade del Nuorese

Giorgio Ignazio Onano
Decine di pazienti sulle barelle per giorni: nei reparti mancano posti letto per i ricoveri

Pronto soccorso, bombe a orologeria

Gli ospedali di Cagliari presi d’assalto, file di ambulanze in attesa 
Cristina Cossu
La storia

«X Factor, la prof e tanta sofferenza, ma ora siamo felici»

Il grande sostegno di Sinnai: il 13 presenta il disco a Cagliari 
La storia

Gli scavi a Ruinas, dove i nuragici temevano il vento

L’archeologo: «Solo tracce molto antiche, qui si viveva in pace. Il nemico? Il maestrale» 
Giuseppe Deiana
Su Videolina parla l’avvocato esperto di trasporti

«Gli aeroporti ai privati? Nell’Isola è necessaria la massima trasparenza»

Paolo Angius: addizionale comunale da abolire, le low cost sono una risorsa 
Nicola Scano
Lo scontro

Opposizioni all’attacco «No al referendum per fermare Meloni»

Comincia la corsa in vista del voto: «Primo passo per governare il Paese» 