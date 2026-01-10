Marianna Lonis compie 104 anni 

Giornata di festa a Terralba per i 104 anni di Marianna Lonis, celebrati in un clima di grande affetto insieme ai suoi familiari. Un traguardo straordinario che l’intera cittadina ha voluto condividere, rendendo omaggio alla sua cittadina più longeva. A portare gli auguri anche il parroco, don Mattia Porcu, e il sindaco, Sandro Pili, che ha consegnato alla festeggiata una composizione floreale e le ha fatto indossare la fascia tricolare, simbolo di ideale abbraccio dell’intera popolazione . «È stato un onore e un vero piacere partecipare al suo compleanno – ha detto Pili – portando gli auguri di tutta la cittadinanza. I nostri anziani rappresentano la memoria storica che deve essere sempre salvaguardata e che Terralba continua a preservare come un patrimonio prezioso». Il parroco le ha dato invece la sua benedizione a nome dell'intera comunità cristiana. ( s. c. )

