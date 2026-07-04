Marianna di Sicilia, così simile alle nostre donne di Sardegna 

«Nel romanzo ho cercato di raccontare un momento di passaggio: un mondo ancora profondamente segnato dalle gerarchie tradizionali, ma nel quale iniziano a comparire persone che, pur senza avere potere, cominciano a pensare di meritare qualcosa di diverso. La mia bisnonna è una di loro. Non è una rivoluzionaria in senso politico, ma è una donna che, poco alla volta, smette di considerare naturale l'ingiustizia».

“Soltanto il giorno” (Giunti, 492 pagine, 20 euro) è il primo romanzo di Santina Cosetta, nata a Messina nel 1979 insegnante di Lettere a La Spezia dove vive. Raccontando la storia della sua bisnonna Marianna vissuta in Sicilia, ad Avola, dalla nascita nel 1885 e poi durante la Prima Guerra Mondiale e il fascismo, tratteggia il profilo d’una giovane donna altera che passa attraverso infinite tribolazioni. Quasi un feuilleton che scarica emozioni in ogni pagina.

Professoressa, una vita un po’ sofferta quella della sua bisnonna?

«Sì, ma sorretta sempre da una grande dignità. Fino a 9 anni ha un’infanzia confortevole grazie a Lisetta, una donna sola che l’alleva dopo che la madre l’ha rifiutata, e le insegna a leggere e a curare le malattie con le erbe. Ma quando la lascia per raggiungere il marito emigrato in America, per Marianna il ritorno in famiglia con un padre abulico, una sorella e un fratello poco disponibili nei suoi confronti cominciano le difficoltà. Ceduta come serva ai proprietari di una villa nel ragusano, da sguattera tenace, in una cucina di cuoche nevrotiche e governanti isteriche da un’estate all’altra cresce e conosce l’amore con un giovane ospite senza mai abbassare la testa, fiera, decisa e irremovibile. Un carattere forte che saprà gestire una vita sempre sull’orlo del precipizio, una ragazza madre vigile e incorruttibile.»

Quasi un’antesignana del femminismo, in un Mezzogiorno post unitario dove ancora restava molto da fare?

«Alcune delle sue scelte, sono davvero sorprendenti. Decide di dare il proprio cognome al figlio Eugenio quando sarebbe stato molto più semplice nascondersi dietro una soluzione socialmente accettata. Rifiuta di costruire una rispettabilità di facciata. Non lo fa battezzare in una Sicilia dove la religione rappresentava anche un potente strumento di riconoscimento sociale. E sceglie di sposare Mimì (che non è il padre di suo figlio) soltanto molto tardi, quando nessuno avrebbe più potuto pensare a un matrimonio di convenienza. Credo che Marianna possedesse una bussola morale molto personale. Molte persone oggi parlano di indipendenza, non perché volesse diventare un simbolo, ma perché non riusciva a vivere diversamente».

Il carattere forte di Marianna è quello d’una eroina?

«In realtà, quando ho cominciato a ricostruire la storia di Marianna, non la vedevo affatto come un’eroina. La prima emozione che ho provato non è stata l'ammirazione, ma il dolore. Quello che mi perseguitava era il pensiero della sua solitudine».

Una «donna che cade, sbaglia, si spezza, continua con ostinazione» anche oggi dà grande prova di coraggio?

«Credo di sì, e forse più di quanto vorremmo ammettere. Negli ultimi anni stiamo assistendo a una regressione culturale che mi preoccupa molto. Lavoro nella scuola e vedo ogni giorno ragazzi meravigliosi, ma vedo anche il ritorno di atteggiamenti che speravo appartenessero al passato: la derisione della fragilità, l’aggressività verso chi è diverso, l’ossessione per il giudizio, la difficoltà crescente a mettersi nei panni degli altri. E vedo riaffiorare stereotipi sulle donne che credevo ormai superati».

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