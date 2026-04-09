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10 aprile 2026 alle 00:26

Mariani l’arbitro italiano ai Mondiali 

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Maurizio Mariani, 44 anni, sezione di Roma, è nel gruppo dei 52 arbitri selezionati per dirigere le 104 partite dei prossimi Mondiali di calcio. Scelti anche 88 assistenti (per l’Italia Daniele Bindoni e Alberto Tegoni) e 30 addetti al Var (Marco Di Bello).

Le nomine della Fifa sono arrivate tenendo conto della costanza delle prestazioni dei candidati e sulla base delle competizioni internazionali e nazionali degli ultimi anni. «Gli ufficiali di gara selezionati sono i migliori al mondo», ha detto Pierluigi Collina, responsabile degli arbitri Fifa e presidente del Comitato arbitrale, «facevano parte di un gruppo più ampio di arbitri individuati e monitorati negli ultimi tre anni, hanno partecipato a seminari e arbitrato in tornei Fifa e le loro prestazioni in partite nazionali e internazionali sono state valutate regolarmente. Gli arbitri selezionati hanno ricevuto e continueranno a ricevere un supporto completo dai nostri preparatori atletici e dallo staff medico, inclusi fisioterapisti e uno psicologo. L’obiettivo è garantire che siano in condizioni fisiche e mentali ottimali quando arriveranno a Miami il 31 maggio».

Ci saranno sei ufficiali di gara donne: «Conferma conferma una tendenza iniziata quattro anni fa in Qatar per promuovere ulteriormente l'arbitraggio femminile».

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epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
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