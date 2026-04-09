Mariani l’arbitro italiano ai Mondiali 

Maurizio Mariani, 44 anni, sezione di Roma, è nel gruppo dei 52 arbitri selezionati per dirigere le 104 partite dei prossimi Mondiali di calcio. Scelti anche 88 assistenti (per l’Italia Daniele Bindoni e Alberto Tegoni) e 30 addetti al Var (Marco Di Bello).

Le nomine della Fifa sono arrivate tenendo conto della costanza delle prestazioni dei candidati e sulla base delle competizioni internazionali e nazionali degli ultimi anni. «Gli ufficiali di gara selezionati sono i migliori al mondo», ha detto Pierluigi Collina, responsabile degli arbitri Fifa e presidente del Comitato arbitrale, «facevano parte di un gruppo più ampio di arbitri individuati e monitorati negli ultimi tre anni, hanno partecipato a seminari e arbitrato in tornei Fifa e le loro prestazioni in partite nazionali e internazionali sono state valutate regolarmente. Gli arbitri selezionati hanno ricevuto e continueranno a ricevere un supporto completo dai nostri preparatori atletici e dallo staff medico, inclusi fisioterapisti e uno psicologo. L’obiettivo è garantire che siano in condizioni fisiche e mentali ottimali quando arriveranno a Miami il 31 maggio».

Ci saranno sei ufficiali di gara donne: «Conferma conferma una tendenza iniziata quattro anni fa in Qatar per promuovere ulteriormente l'arbitraggio femminile».

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