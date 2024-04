Mariangela Lampis a “La Strambata” 

Lo sguardo rivolto all’attualità ma anche spazio a momenti di svago e leggerezza radiofonica: l’appuntamento con “La Strambata” è alle 12.30 su Radiolina. Tanti ospiti e curiosità nella puntata di oggi. Si va, per esempio, alla scoperta delle attività avventurose della Sardinia Survival Academy, la prima scuola di sopravvivenza in Sardegna. In studio Daniele Facchino e Luca Murtas. Come sempre, i giornalisti de L’Unione Sarda, Videolina, Sardegna Uno e Radiolina si alternano nella conduzione delle puntate, questa settimana on air Mariangela Lampis.