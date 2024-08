Mariah Carey illumina la notte di Cala di Volpe 

Nella notte caldissima del Cala di Volpe brilla la stella di Mariah Carey. Per celebrare “Something Dazzling” Marriott International e Smeralda Holding hanno puntato sulla cantante icona della musica pop mondiale, protagonista ieri del live del Gala Night dell’hotel simbolo della Costa Smeralda.

Si parte

Live aperto poco dopo le 23 con “Vision of Love”. A seguire “Emotions” e “Make It Happen”, dunque “Can’t Let Go”, primi grandi successi planetari, seguendo, sebbene in versione ridotta, la scaletta degli ultimi spettacoli di Las Vegas. Il concerto dell’evento più esclusivo dell’estate sarda, che segna il ritorno di Carey in Europa a distanza di diversi anni dall’ultima volta, procede con “I’ll Be There”, “Dreamlover” e “Hero”. Non mancano altre hit, su tutte “Without You”, e “Always Be My Baby”, “My all”, “Touch My Body”, e via ad andare verso la conclusione, al ritmo di “We Belong Together” e “Ly Likes A Bird”, del momento clou di “Something Dazzling”. Letteralmente “qualcosa di scintillante”.

Come l’esibizione di Carey, che sul palco antistante la piscina del Cala di Volpe, costruito ad hoc, conquista il pubblico della magica serata gallurese, che dopo il grande show dello scorso anno, firmato Imagine Dragons, non rimane deluso. L’artista 55enne ringrazia e saluta dopo aver deliziato gli ospiti del Cala, che per partecipare all’evento ideato e prodotto da Filmmaster con scenografie mozzafiato ed effetti speciali, con tanto di cena di gala firmata da Maurizio Locatelli e Michele Bacciu, executive chef rispettivamente dell’Area Costa Smeralda e del Cala di Volpe, e 80 tavoli apparecchiati intorno alla piscina, più l’esibizione di altri artisti oltre Carey, hanno dovuto sborsare una cifra a tre zeri a persona. Tra questi anche personaggi noti al grande pubblico: avvistata al Cala per l’occasione pure l’influencer e personaggio televisivo Taylor Mega, di rosso vestita e scintillante, secondo il tema dell’appuntamento.

Performance

Molto apprezzata durante l’evento anche la performance di Cristina Lazic, la dj e producer italiana dall’approccio unico alla musica house minimalista, alla quale è stata affidata l’apertura e la chiusura della serata. Una serata arricchita dallo spettacolo di coreografie e performing art curate da Thomas Signorelli e interpretate da Elementz Art, che hanno preceduto l’esibizione di Carey sul palco del Cala di Volpe. Per la cronaca, il concerto della star americana è durato un’oretta. Meno di quelli di Las Vegas. Ma decisamente più “scintillante”.

RIPRODUZIONE RISERVATA