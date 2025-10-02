VaiOnline
Jerzu.
03 ottobre 2025 alle 00:49

Maria Vittoria, un ponte con la Romagna 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un ponte tra la Romagna e Faenza, dove lavorava, e l’Ogliastra, dove era nata: Maria Vittoria Orrù, giovane cooperatrice di Zerocerchio scomparve il 16 agosto 2022 a soli 44 anni. La sua memoria è stata ricordata a Jerzu, dove per il terzo anno consecutivo la cooperativa ha consegnato due borse di studio da mille euro ciascuna ad altrettante studentesse meritevoli. La cerimonia si è tenuta sabato 27 in aula consiliare. Le vincitrici delle borse di studio sono due neo studentesse dell’Università di Cagliari: Alessia Maria Cautillo, di Perdasdefogu, (ingegneria) e Giulia Deiana, di Jerzu, (giurisprudenza). Da Faenza sono arrivati il presidente di Zerocerchio, Stefano Damiani, e Theodora Gorilla, responsabile dei sistemi di gestione aziendale. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Jerzu, Carlo Lai, il vicepreside dell’Istituto Businco, Roberto Calcagno, la consigliera comunale e insegnante Belinda Locci, la famiglia di Maria Vittoria, il corpo docente e numerosi rappresentanti della comunità jerzese.
A suggellare questo legame, sarà presentato a breve in Romagna un progetto speciale che nasce come gesto di amicizia e cooperazione tra Jerzu e Faenza: una bottiglia di Cannonau dedicata a Vittoria, simbolo dell’unione tra le due comunità.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Flotilla, equipaggi in carcere Quaranta italiani tra i fermati

Accompagnati nell’istituto di Ketziot, ora un’autodichiarazione per velocizzare il rimpatrio. Chi non la firma sarà processato 
Sanità

Santissima Trinità, l’Asl al prefetto: «Rischio chiusura»

«Ospedale di Cagliari in emergenza»: il commissario Atzori chiede aiuto 
Alessandra Carta
Cronaca

Il delitto Manca: «Travolto con l’auto poi riempito di botte»

Terralba, secondo la Procura Manis ha agito deliberatamente 
Valeria Pinna
L’intervista

«Per crescere meno tasse e più fiducia»

Giuseppe Deiana
Regione

«Ai sardi non importa della decadenza»

Todde: la Corte Costituzionale decide solo sul conflitto di attribuzioni 