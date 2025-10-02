Maria Vittoria, un ponte con la Romagna 

Un ponte tra la Romagna e Faenza, dove lavorava, e l’Ogliastra, dove era nata: Maria Vittoria Orrù, giovane cooperatrice di Zerocerchio scomparve il 16 agosto 2022 a soli 44 anni. La sua memoria è stata ricordata a Jerzu, dove per il terzo anno consecutivo la cooperativa ha consegnato due borse di studio da mille euro ciascuna ad altrettante studentesse meritevoli. La cerimonia si è tenuta sabato 27 in aula consiliare. Le vincitrici delle borse di studio sono due neo studentesse dell’Università di Cagliari: Alessia Maria Cautillo, di Perdasdefogu, (ingegneria) e Giulia Deiana, di Jerzu, (giurisprudenza). Da Faenza sono arrivati il presidente di Zerocerchio, Stefano Damiani, e Theodora Gorilla, responsabile dei sistemi di gestione aziendale. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Jerzu, Carlo Lai, il vicepreside dell’Istituto Businco, Roberto Calcagno, la consigliera comunale e insegnante Belinda Locci, la famiglia di Maria Vittoria, il corpo docente e numerosi rappresentanti della comunità jerzese.

A suggellare questo legame, sarà presentato a breve in Romagna un progetto speciale che nasce come gesto di amicizia e cooperazione tra Jerzu e Faenza: una bottiglia di Cannonau dedicata a Vittoria, simbolo dell’unione tra le due comunità.

