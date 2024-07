Maria tesse ancora il suo filo bianco A Ulassai due settimane di arte totale  

Sono incontri - meno drammatici e simbolici di quello di duemila anni fa tra il Cristo che andava alla morte e il Cireneo, che resse la sua croce e ne condivise il percorso - ma ciascuno nella propria dimensione densi di umanità e significato - quelli proposti a Ulassai dal 14 al 28 luglio da “Un filo bianco: arte musica e letteratura sulle trame di Maria Lai”, per la quarta edizione del festival dal titolo “Corpi ed Anima”. Tra gli ospiti ed artisti Alter Echo, Chiara Gatti, Beppe Dettori, Anna Tifu Tango Quartet, Matteo Porru, Maria Agostina Cabiddu, Mohssen Kasirossafar, Paola Piras, Paolo Zucca, Vanni Masala e Gilberto Ganassi.

Gli archi del tempo

La nuova stazione della Via Crucis di Maria Lai (ispirati appunto dalla figura di Simone da Cirene, che l’incontro con Gesù sottrae all’anonimato indistinto della folla e consegna alla storia e alla lirica delle relazioni umane) comincerà domenica 14 nella piazza davanti alla chiesa, dove l’Alter Echo String Quartet proporrà per BaRock un viaggio per archi dal Seicento al rock. Il 16 in piazza spazio a “50 80 90: percezioni oltre il tempo e la terra”: tre stiliste - Maria Ausilia Marongiu, Silvia Blumenthal e Sara Nieddu - tesseranno un dialogo fra stilemi generazionali accompagnate dalle note di Vanni Masala ed Andrea Pisu e dall’architettura di luci di Andrea Anglani e Francesco Piccitto di Kleyos.

Romanzo artificiale

Il 17, all’arco di Barigau, Lucio Pascarelli, Chiara Gatti e Matteo Porru, moderati da Simonetta Selloni, si confrontano su intelligenza artificiale e creatività. Il 20 appuntamento al CaMuC con “Tan va Jan - corpi ed anima”: i grandi maestri della poesia persiana accanto alle liriche della Scrittura, con Mostafa Ghoratolhamid e Gilberto Ganassi in dialogo con il vescovo Antonello Mura, accompagnati dalle note del tonbak e del setar di Mohssen Kasirossafar e Ali Ghasemi.

EcoLogica

Il 21 alla Lavagna di Maria Lai “Green (big) Deal”, un dialogo su come l’umanità (e ciascuno di noi) lascia la propria impronta sulla Madre Terra Maria: Agostina Cabiddu, Paola Piras e Franciscu Sedda si confrontano con Paola Pilia e le suggestioni di Beppe Dettori. Piazza Italia, il 23, accoglierà “Anime Raccolte”, progetto originale di Angelica Perra, Manuel Cossu e Fabio Useli che ha per protagoniste le donne in un intrecciarsi di riflessioni su inclusione, perdita e ricerca delle proprie radici, violenza di genere, sentieri interiori e cronache migranti.

Nel piazzale della chiesa parrocchiale la musica di “Band Cristofori”, con i maestri Fabio Furia e Marco Schirru, mentre alla Stazione dell’Arte sarà protagonista l’Anna Tifu Quartet Tango, lungo un sentiero sinuoso che decolla dai classici del tango tradizionale per incrociare l’avanguardia di Astor Piazzolla e le composizioni originali di Romeo Scaccia. A chiusura dell’evento il regista Paolo Zucca presenterà un suo film

