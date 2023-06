Maria Teresa Marcialis: la “Filosofia come dialogo”  

Di parlare si ha bisogno come il pane, eppure non è semplice. A meno che lo si faccia a vanvera, tanto per dire, o perché il silenzio è più impegnativo delle parole. Saper scegliere le parole, legarle tra loro e dar fiato a un pensiero intelligente, che apra anziché chiudere, costruisca anziché distruggere, insomma, germini idee, è roba che esige esercizio, consuetudine. E una robusta conoscenza filosofica, perché, da sempre, ricorda Maria Teresa Marcialis, nota e apprezzata filosofa sarda, la disciplina di Socrate è pratica di dialogo. Anche adesso, anzi, di più proprio ora che le macchine sembrano voler fare all’uomo ciò che l’uomo ha fatto al cane e alle piante: una domesticazione alla rovescia.

L’incontro

Da qui l’urgenza di dedicare la lectio dei Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio, che si terrà oggi a Cagliari, alla basilica di San Saturnino, alle 18, alla “Filosofia come dialogo”, a cura di Marcialis, già ordinario di Storia della Filosofia nell’Università degli Studi di Cagliari, autrice di numerose pubblicazioni, appassionata studiosa del Sei- Settecento, di Descartes, Hannah Arendt e Olympe de Gouges.

D’altra parte, come osserva Maria Antonietta Mongiu, che insieme a Francesco Muscolino, direttore del Museo archeologico di Cagliari, cura la rassegna settimanale, la cultura occidentale nasce con la sapienza filosofica, che in origine era dialogo, inteso «non come forma letteraria e di scrittura o come tecnica strumentale al raggiungimento di un fine, sia pure la “verità”, ma come “essenza” della Filosofia in quanto tale, come sapere scientifico. Questo nella convinzione che suo compito sia “domandare”, sempre ulteriormente domandare, non accontentarsi delle risposte ma andare oltre, oltre l’ovvio e l’acquisito, e naturalmente oltre l’opinione comune e la chiacchiera quotidiana».

L’anti social

Dialogo è una parola che si usa spesso, tuttavia, è una pratica che si frequenta poco. «Quando dialogo» spiega Marcialis, «sottopongo la mia opinione alla riflessione dell’altro, e la stessa cosa fa l’altro con me, in questo modo si crea uno spazio in cui, insieme, si costruisce un pensiero critico, che si nutre di obiezioni, domande, dubbi, aperto a ulteriori evoluzioni». Soprattutto, precisa la filosofa, un pensiero che ama la complessità e il contraddittorio, anziché eluderlo. L’esatto contrario di ciò che alimenta la chiacchiera prodotta nei social, nei luoghi di lavoro, e persino negli spazi domestici: la polarizzazione, il consenso, gli slogan.

Società

«Riconosco» ammette Marcialis, «che, nella società odierna dominata dalla ricerca del consenso, dalla propaganda e dalla semplificazione, suggerire il dialogo come modello di relazione appaia una forma di utopia». Eppure, un pensiero dialogico è l’unico consono agli esseri umani, perché esige «l’uguaglianza tra Io e Tu, l’ascolto e il rispetto reciproci, la capacità di gestire la complessità del reale». Soprattutto è necessario per non ridurci a essere mezzi -cose- governati da quegli stessi strumenti inventati dall’uomo.

