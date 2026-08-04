Maria Rita Cabula compie cento anni 

La città festeggia i 100 anni di Maria Rita Cabula. Circondata dall'affetto di figli, nipoti e pronipoti, non è voluto mancare il sindaco Massimiliano Sanna per rendere omaggio alla nonnina.

«Nata a Samugheo il 4 agosto 1926, prima di otto figli, Maria Rita Cabula ha iniziato fin da giovane ad aiutare la famiglia nei lavori dei campi, per poi dedicarsi all'arte del telaio – si legge in una nota del Comune – Negli anni Sessanta si è trasferita a Bellagio, per motivi di lavoro, insieme al marito Giovanni Loi, venuto a mancare nel 2007. Dal loro matrimonio sono nati tre figli, che nel tempo le hanno regalato la gioia di ben sei nipoti e quattro pronipoti». Nel 2007, rimasta vedova, ha scelto di stabilirsi a Oristano per vivere accanto alla figlia e al nipote.

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