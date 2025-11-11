Maria Pia, scontro sui terreni 

Lo spettro dei terreni comunali a due passi dalla spiaggia occupati a nessun titolo torna come un’eredità scomoda anche per l'Amministrazione Cacciotto, ed è di nuovo scontro in aula. L’ex sindaco Marco Tedde ha affrontato nell’ultimo Consiglio comunale il problema delle aree pubbliche sfuggite al controllo, prima che la vicenda finisca in un aula di Tribunale. I riflettori accesi per fare luce sugli ampi lotti in località Maria Pia opzionati e utilizzati da privati senza contratto e senza il versamento di un solo euro di canone.

La denuncia

«È inaccettabile - ha denunciato Tedde - occorre ristabilire la legalità e difendere il patrimonio di tutti gli algheresi». Il consigliere di Forza Italia ha chiesto all’Amministrazione di intervenire con urgenza per verificare le occupazioni eventualmente abusive e ripristinare così la regolarità amministrativa e contrattuale, non solo sui terreni, ma anche sugli impianti sportivi che sarebbero utilizzati da alcune società senza convenzioni e senza corrispettivo economico. «Così si crea disparità e si danneggiano le casse pubbliche», ha aggiunto Tedde, avvertendo che la questione potrebbe presto finire sotto la lente della Corte dei Conti. Le risposte della Giunta Cacciotto, secondo l’esponente azzurro, sarebbero state evasive, alimentando il sospetto di una gestione disattenta e opaca del patrimonio comunale.

La storia

Un problema che, a dire il vero, non nasce oggi. La memoria corre infatti a un precedente clamoroso: nel 2023 una sentenza della Cassazione aveva sancito la perdita definitiva di un terreno comunale di oltre 11mila metri quadrati a Maria Pia, con fabbricati e annessi, usucapito da una famiglia algherese che lo occupava da quasi quarant’anni. L’ente locale aveva provato a difendersi spiegando che quegli immobili, in particolare l’ex colonia penale di Cuguttu, a due passi dal palazzo dei Congressi, erano destinati all’uso pubblico, per la realizzazione di interventi nei settori dell’attività sportiva, turistica, alberghiera e balneare. I giudici però decisero di respingere il ricorso del Comune in quanto non c’era alcun progetto definitivo, ma solo buone intenzioni. Per il Comune, oltre al danno, la beffa: 5mila euro di spese processuali e un’area strategica ormai perduta. Una storia che, a sentire il leader azzurro, rischia di ripetersi.

