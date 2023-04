Maria Pia off limits per i disabili 

Alla vigilia della stagione balneare si ripresenta il problema dell’accesso alle spiagge per chi ha difficoltà di mobilità. In particolare le criticità riguardano la pineta di Maria Pia dove insistono delle vecchie passerelle in legno dotate di gradini. Camminamenti obbligati, nati per non danneggiare il sistema dunale, ma impraticabili per le persone con disabilità. Da 12 anni il Condav, Coordinamento nazionale danneggiati da vaccino, si batte per il posizionamento di passerelle adatte al passaggio di carrozzine. «Così come accaduto le scorse estati, non c'è possibilità di accedere al litorale di Maria Pia. Persino nell’ingresso davanti allo Chalet, dove ancora è presente un cartello che indica l’accesso facilitato e adatto al passaggio di sedie a rotelle, la spiaggia è off-limits», racconta Elisabetta Cambule, la referente dell’associazione. I lavori per la passerella in legno erano stati programmati a luglio 2022, ma sembra che l’aumento dei prezzi delle materie prime abbia tenuto il progetto al palo. Non si capisce come mai il Comune non sia intervenuto in tempi rapidi con il reperimento delle risorse necessarie.

Arenata pure l’idea di chiedere aiuto ai privati, con le sponsorizzazioni. La ricerca dei soggetti interessati alla fornitura dei camminamenti realizzati in un mix di plastica e legno, materiale che dovrebbe ben sopportare calpestio, sole e salsedine, non si è mai tradotta in fatti concreti. Quantomeno il lungomare Lido riavrà presto la sua “spiaggia facile”.

L’assessore all’Ambiente Andrea Montis ha fatto sapere che verranno allestiti passerelle e bagni chimici e quel tratto di litorale sarà affidato in gestione a un’associazione di volontariato, in modo che ci sia un servizio di accoglienza per persone con disabilità, anziani, donne in dolce attesa e per chi ha ridotte capacità di deambulazione.