Maria Paiato in Sardegna «Davvero è ancora un tabù innamorarsi di una donna?» 

“Boston Marriage” debutta in prima regionale martedì 28 marzo alle 21 al Teatro Comunale di Sassari per approdare da mercoledì 29 marzo a domenica 2 aprile al Teatro Massimo di Cagliari (tutti i giorni da mercoledì a sabato alle 20.30 e la domenica alle 19; venerdì 31 marzo doppia recita con la pomeridiana alle 16.30), il tutto sotto le insegne de La Grande Prosa firmata Cedac Sardegna.

Protagoniste sono Anna e Claire, interpretate rispettivamente dalle superbe Maria Paiato e Mariangela Granelli, due signore brillanti e intriganti che hanno vissuto a lungo ai margini dell’alta società. Dopo la separazione dal marito, Anna, ha trovato un uomo ricco che la mantiene e vorrebbe ora approfittare della protezione di lui per riprendere con sé Claire, appena arrivata in visita. Ma Claire non è lì per quello; è tornata per ben altri motivi e la riconquista si rivelerà molto più complicata del previsto, con colpi di scena rocamboleschi che coinvolgeranno anche la giovane cameriera (interpretata da Ludovica D’Auria), ritmando l’opera e donandole un tono esilarante, quasi farsesco.

Con “Boston Marriage”, debutto nel 1999, Mamet decide di descrivere gli stati d’animo delle donne (il maschile non compare in scena, è solo citato), e trascina gli spettatori in un viaggio, vera e propria immersione, nella psicologia dell’universo femminile per poi indagare anche il tema dell’emancipazione.

David Mamet, feconda e felice firma statunitense, è davvero un’istituzione: due nomination agli Oscar, nel 1983, per la sceneggiatura de “Il verdetto” e nel 1998 per “Sesso & potere”. Nel 1984 ha vinto il Premio Pulitzer, per l'opera teatrale “Glengarry Glen Ross”. È meglio fermarsi qui perché vanta un curriculum ricchissimo.

Chi ne ha già sentito parlare sa bene che il “Boston Marriage” è un eufemismo utilizzato tra XIX e XX secolo per riferirsi a una relazione tra due donne - spesso con risvolti sentimentali - che per loro fortuna non necessitavano del sostegno economico di un uomo. L’amore omosessuale, che da sempre fa parte dell’umanità, spesso e malvolentieri è stato tenuto celato dietro il paravento del puritanesimo e del moralismo. E del si fa ma non si racconta.

Maria Paiato, si può affermare che il perbenismo, la cosiddetta vita di facciata, sia sempre stato un male della nostra struttura sociale?

«Sì, “Boston Marriage” era nata proprio per sottrarsi ai pregiudizi e alle discriminazioni dell’epoca. Situazioni che purtroppo resistono ancora oggi, certo in misura molto più ridotta. Gli argomenti tabù si sono assottigliati e c’è più libertà. Non è un caso se negli ultimi anni ho ricevuto ben tre testi che parlano di omosessualità, significa che abbiamo raggiunto una maggiore disinvoltura, libertà e accettazione: è il momento giusto per indagare, seminare per superare il perbenismo. Ciascuno deve essere libero di vivere nel modo che più gli assomiglia».

Le cronache giornalistiche più recenti, ahimè, dicono di quanto una certa opinione pubblica fatichi ad accettare l’amore omosessuale.

«Vero, purtroppo. In Italia, da paese cattolico, certe relazioni sono messe al bando, rese difficili. Nel nostro Dna è ancora molto forte il pregiudizio. Pian piano sono conquiste che arriveranno. Qualcosa si muove: l’opera di Mamet è ambientata a fine Ottocento, e in cent’anni dei cambiamenti li stiamo vivendo. Assistiamo a un’accelerazione nel bene e nel male».

Il bene lo possiamo immaginare. E il male che volto ha?

«Quello dell’ambiente che stiamo distruggendo. In un secolo stiamo annientando un pianeta. La Terra ha potuto vivere tranquilla, ora nell’arco di un secolo il genere umano ha messo in piedi un sistema irreversibile sui temi ambientali».

Quanto ci può essere d’aiuto la cultura per invertire la rotta?

«È un veicolo fondamentale. Ma la cultura va cercata, nutrita… bisogna volerla. E di cultura si dovrebbe occupare anche un Governo, lo Stato: avere un Paese culturalmente preparato dovrebbe essere un orgoglio. Non mi sembra che oggi la cultura sia percepita come indispensabile. La cultura ha a che fare in primo luogo con le scuole. Come dice Galimberti “con una base umanistica, la tua anima è attrezzata per fare poi qualsiasi lavoro”. È una sciocchezza, ad esempio, non studiare la musica».

Ci presenta Anna?

«In due parole amo dire che lei è un fuoco d’artificio. Melodrammatica e pratica. Lasciamo agli spettatori la magia di scoprire perché».

C’è una battuta di Anna nella quale lei si riconosce, e per la quale pensa: questa sono io!

«Ce l’ho! A un certo punto Anna dice: “È ora mio destino compiere quello che è il più difficile tra tutti i compiti umani”. E Claire le dice: “Perdonare chi ti ha fatto torto?”. E lei risponde: “No, fare le valigie”. Per me fare i bagagli dopo quarant’anni di teatro è un momento tremendo. Non mi abituerò mai».

