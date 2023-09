Maria Oppo: campionessa di Poetry slam  

Non è rap perché non c’è un tema su cui versificare, neppure è poesia improvvisata, perché il testo è scritto e il poeta lo declama, anziché inventarlo lì per lì. Però, come il rap e la tradizione sarda degli improvvisatori piace un sacco, soprattutto ai più giovani. E ha i suoi campioni. Il Poetry slam è una gara popolare di poesia nata circa quarant’anni fa negli Stati Uniti poi diffusasi in tutto il mondo. In Sardegna è una realtà consolidata da un decennio, che ha lanciato a livello internazionale vari autori. Quest’anno potrebbe essere la volta di Maria Oppo, 27 anni, originaria di Oristano, che ha vinto il campionato regionale e si appresta a rappresentare l’isola alle finali nazionali di Rimini, dal 14 al 17 settembre.

Sul podio

Logopedista, vive e lavora a Cagliari, Oppo ha vinto con una poesia dedicata a chi soffre dei disturbi dello spettro autistico. Persone che frequenta per via del suo lavoro, e di cui nel testo premiato racconta le difficoltà di comunicazione. Nella gara di poetry slam, che nell’isola si svolgono sia al sud sia al nord grazie ai collettivi Sard-up poetry, Caralis e Poetry slam Sardegna, il pubblico premia il contenuto e l’interpretazione. La competizione ha poche regole, ma chiare: il poeta recita le sue poesie usando il corpo e la voce, non sono ammessi accompagnamenti musicali o costumi di scena. La sua performance, sarà giudicata con un voto da una giuria di cinque persone scelte a caso tra il pubblico. Il pubblico di un bar, un cinema, una piazza. E per limitare l’arbitrarietà del giudizio, il maestro di cerimonia incita gli spettatori a esprimere il proprio consenso o dissenso con l’applauso, le urla e i fischi.

È una festa popolare che sottrae la poesia alle élite culturali per restituirla alla gente, o come spiega Oppo: «è un atto spassionato e umile, un collante per migliaia di giovani e meno giovani che riesce nel miracolo di trasformare la poesia in un fenomeno pop». Alla poetessa oristanese, che pratica anche il giornalismo con alcune testate locali, del Poetry slam piace la libertà e l’umiltà. Il performer si affida al pubblico, spogliandosi di ogni pregiudizio, e chi ascolta impara poco alla volta ad apprezzare la poesia.

Un gioco alla pari che diffonde bellezza.

