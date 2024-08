Maria Mulas raggiunge quota cento 

Di lei dicono sia un esempio di forza e dedizione. La vita di Maria Mulas è una testimonianza di resilienza e spirito comunitario che ispira ogni generazione. Venerdì ha compiuto cent’anni e nella sua casa di piazza Ettore Carta a Urzulei, dove si è riunita la sua numerosa famiglia, le hanno fatto visita anche gli amministratori comunali con in testa il sindaco, Ennio Arba. Con il marito Giacobbe Lorrai, scomparso anni fa dopo una vita trascorsa nei cantieri come operaio, ha avuto sei figli. Casalinga a tempo pieno, si è presa cura della famiglia. Con tutti i suoi cari, nonna Mariedda ha voluto incontrare la comunità a Sa Domu de Sa Murra dove, per l’occasione, è stata organizzata una festa per celebrare il suo secolo di vita. «Un caloroso augurio con l’auspicio che questo giorno speciale sia pieno di gioia, affetto e serenità», ha detto il sindaco Arba donandole una targa ricordo. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA