Maria Mulas fra libri e ricordi taglia il traguardo dei 102 anni 

Urzulei festeggia una delle sue querce più longeve. Maria Mulas ha compiuto ieri 102 anni, circondata dall’affetto della sua famiglia e degli amici, con gli amministratori che hanno partecipato a questo traguardo speciale. Nata a Urzulei il 2 agosto 1924, è stata la prima di cinque sorelle. Da giovane si dedicava ai lavori della terra, alla mietitura e alla raccolta e lavorazione dell’asfodelo. Il 23 novembre 1953 le nozze con Giacobbe, proprio nel giorno del compleanno del marito, scomparso da alcuni anni. Insieme hanno costruito una grande famiglia: sei figli, otto nipoti e cinque pronipoti. Maria ama leggere i suoi libricini di preghiere, sfogliare le vecchie foto e raccontare episodi della giovinezza. A tavola non si tira indietro: mangia tutto quello che le viene preparato, compresa carne arrosto e culurgiones. «Una testimonianza vivente della storia di Urzulei, un punto di riferimento per tutti noi» sottolinea l’amministrazione che ha donato a Maria un’orchidea con gli auguri della comunità.

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