Ghilarza
20 settembre 2025 alle 01:10

Maria Manconi compie cento anni 

Comunità in festa per i cento anni della professoressa Maria Manconi, che ha raggiunto il traguardo circondata dall’affetto dei figli Anna, Antonio e Andrea. Vedova di Costantino Depalmas, scomparso all’età di 92 anni, è una figura di grande cultura in provincia. Per circa quarant’anni ha insegnato italiano, latino e materie letterarie. Dopo la laurea in Storia dell’Arte medievale, discussa con Raffaello Delogu con una tesi sulla Cattedrale di Oristano, ha dedicato gran parte della sua vita alla ricerca storica e artistica. I suoi studi hanno riguardato in particolare il Guilcier, con indagini sugli archivi, sugli edifici religiosi, i villaggi abbandonati e le vicende delle comunità di Sedilo, Aidomaggiore e Ghilarza. Ha pubblicato saggi e articoli in riviste scientifiche e nel 2002 ha dato alle stampe il volume “Il Guilceri. Antica curatoria arborense”. ( s. c. )

