Maria Lucia Tirotto è la prima sindaca 

Castelsardo non sceglie la continuità e indirizza le sue preferenze sulla candidata donna Maria Lucia Tirotto, la prima sindaca del paese che con il 53% dei voti si aggiudica la fascia tricolore per i prossimi cinque anni. Sostenuta dalla civica “Ripartiamo Insieme” ottiene 1.876 voti ( contro i 1.656 di Antonio Maria Capula, primo cittadino uscente che alla guida di “Castelsardo Bene Comune” non riesce nell’impresa bis. «Era nell’aria, sapevamo di ottenere un risultato positivo, ma dovevamo certo aspettare il responso delle urne che ci ha dato ragione», ha commentato Tirotto nel suo quartier generale, in via Roma davanti alla piazza Pianedda, nel cuore della città, a pochi passi dal suo competitor, Capula, che ammette la sconfitta. «Il primo passo da fare e cercare di mettere fine alle tante polemiche di questi anni – aggiunge la neo sindaca – e poi il nostro programma sarà focalizzato sulle reti, tematiche e territoriali, i rapporti persi e inariditi in questi ultimi anni».

Ancora nessuna anticipazione sulla nuova giunta, ma intende optare per una squadra con una chiara visione strategica per il proprio comune. «Uno dei criteri che intendo considerare sarà il consenso elettorale di ciascun candidato, oltre alle specifiche competenze ed esperienze maturate anche in campo amministrativo». Per Capula sarà l’occasione «per onorare il ruolo di controllori che ci è stato assegnato dagli elettori» afferma «ci siamo proposti per completare il lavoro iniziato nel 2019, frutto di 5 anni travagliati, ma ringraziamo gli elettori che ci hanno concesso la fiducia per proseguire il nostro progetto». E aggiunge «proseguiremo il nostro lavoro con questo nuovo gruppo formato da professionisti e giovani preparati». (m.p.)

