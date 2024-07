Maria Loi a quota centouno  

Un ambiente sereno in cui vivere e una comunità accogliente forse contribuiscono alla lunga vita. A Maria Loi l’amore dei paesani e della famiglia non mancano, una vita felice nemmeno. Venerdì ha spento 101 candeline. Nel rione di Funtana 'e castangia familiari e amici hanno festeggiato questo bel traguardo, insieme a degli ospiti speciali, il sindaco Carlo Lai e alcuni amministratori comunali giunti dalla signora per portarle gli auguri di tutti gli jerzesi. «Zia Maria, circondata dall'affetto di figli e nipoti, si è dimostrata come al solito sorridente, ironica, sagace. Ha raccontato aneddoti e dispensato buonumore. Confortano la sua tempra, la lucidità e lo spirito combattivo e ottimistico», raccontano gli amministratori. Jerzu conta oggi tre ultracentenari, insieme a Maria Loi Alberico Melis (101) e Maria Laconi (105). Negli ultimi sei anni nove anziani hanno superato il secolo. Oltre i succitati si ricordano: Giovanni Loi, Ida Mereu, Amelia Contu, Albina Mou, Maria Ligas, Manfredi Mereu.

