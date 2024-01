Maria Lidia Petrulli venerdì a Cagliari 

Appuntamento venerdì, alle 17.15, alla Libreria Camboni di Cagliari (in via Redipuglia 20) per la presentazione del libro “Attraverso il cristallo” di Maria Lidia Petrulli (medico psichiatra) che sarà accompagnata nell’incontro da Emanuela Tiddia. La trama del libro: figlio di uno stupro e rifiutato dalla madre, Yann affronta una vita in salita, da reietto: non si sente amato né accettato, sempre a disagio quando qualcuno gli dimostra un interesse di cui ritiene di non essere degno. Sul suo cammino incrocia una giovane psichiatra, Lucille, che cerca di aiutarlo: in lui rivede un ragazzo, un amore, che non è stata in grado di soccorrere. Le coste della Bretagna fanno da sfondo agli avvenimenti, insieme ai suoi marinai, tra cui spicca Corto, nomen omen, così chiamato dal fumetto di Hugo Pratt.

