Maria Laura Berlinguer ci fa accomodare per “La cena delle anime” dei vivi e dei morti 

C’era una volta una Sardegna europea. Un’isola che, alla fine dell’Ottocento, accoglieva i viaggiatori inglesi, tedeschi, francesi, e studiava in biblioteche colme di libri. E c’era una società che commissionava alle sarte abiti di alta moda, oppure andava a comprarli nel continente, fino a Parigi. Perché si parla raramente di questa Sardegna, che pure ha lasciato tracce evidenti, osserva Maria Laura Berlinguer, preferendole l’altra, più comune fino a diventare stereotipica, quella della civiltà agropastorale? Ne “La cena delle anime“, in libreria oggi per HarperCollins (352 pagine, 18,90 euro), l’autrice sassarese affresca un’isola inconsueta, vivace, illuminata. E anche se Padria, in cui è ambientato il romanzo già in corso di traduzione in Francia, Germania, Olanda, Spagna e Svezia, è appena un paese, i suoi notabili, come accadeva in altre realtà sarde, intrattengono rapporti intellettuali e di amicizia con l’Inghilterra, collezionano reperti archeologici e saggi storici.

Professionista della comunicazione e relazioni istituzionali, Maria Laura Berlinguer, 59 anni, nipote di Enrico, si è documentata per ordire la trama del romanzo, che prende avvio la notte di Ognissanti, quando la tradizione impone di apparecchiare la tavola per accogliere i defunti. Una narrazione che sarà presentata a Cagliari giovedì, alle 19, al Bliss di via Paoli.

Nel libro trapela un accurato studio antropologico e una viva memoria familiare.

«Tutto è nato da un’urgenza personale: indagare le mie radici. Da lì è cominciato il viaggio che mi ha condotta al libro tra la riscoperta della lingua e della cultura sarda e la memoria della mia famiglia».

Due piani temporali: il 1866 e il 2022.

«La mia storia si svolge soprattutto nell’Ottocento, e proprio da lì nasce una riflessione: le tradizioni hanno senso se continuano a dialogare con il presente e a restare vive».

Perché proprio la cena delle anime?

«Il culto degli antenati e il rito della cena delle anime mi affascina. Nella notte fra Ognissanti e il 2 novembre il confine tra vivi e morti si assottiglia, i nostri cari tornano nelle case dove hanno vissuto, non per spaventare, ma come guide. La sua scoperta è stata un segnale: dovevo scrivere questa storia».

Iride, la protagonista contemporanea, è il suo alter ego?

«Ogni personaggio custodisce un frammento di me. Ho attinto alla mia esperienza e alle persone a me care: il padre di Iride, ad esempio, nasce dalla figura di mio bisnonno Vincenzo Dessì, uomo austero e raffinato, studioso di archeologia e numismatica».

Le tre spade di Padria, elemento simbolico e centrale del romanzo erano sue.

«Facevano parte della sua collezione di reperti nuragici oggi custodita nel Museo Sanna di Sassari».

Razionalità e spiritualità, altro binario del romanzo.

«Sono le mie due voci interiori. Per educazione familiare sono pragmatica e razionale, per conto mio sento il bisogno di coltivare la dimensione spirituale dell’esistenza, la stessa che permea molte delle nostre tradizioni».

Sono numerose anche le donne. È un romanzo al femminile?

«Lo è. Credo moltissimo nel femminile e nell'amicizia tra donne, e in Sardegna questo tipo di legami è forte».

Altro personaggio: la Sardegna

«L’Isola è protagonista, al pari dei personaggi che la abitano».

Il silenzio sulle verità familiari può diventare una maledizione, è questo che suggerisce la conclusione del romanzo?

«I segreti familiari si trasmettono e finiscono per condizionare le generazioni, finché qualcuno non trova il coraggio di raccontare la verità, anche se non è facile. È quello che accade anche nel mio libro: i personaggi portano sulle spalle pesi che non sono solo loro, finché qualcuno non trova il coraggio di raccontare e liberare la memoria».

