“Maria Lai, legarsi all’infinito” questa sera per Aristan  

È la numero cinque, e sarà intitolata all’artista che ha dedicato il suo lavoro a celebrare i legami. “Maria Lai, legarsi all’infinito” è il titolo della lezione che si terrà questa sera a Cagliari, organizzata dall’Università di Aristan nell’ambito dell’anno accademico inaugurato a novembre. Il corso si concluderà a giugno dopo 18 conferenze sui temi più vari.

Nell’aula magna del Seminario arcivescovile (via Monsignor Cogoni, 9), alle 19.30 (ingresso dalle 18.30), Francesco Casu, Bachisio Bandinu e Romeo Scaccia, racconteranno l’opera della creativa di Ulassai, nota e apprezzata in tutto il mondo. Come spiega Filippo Martinez, eclettico artista oristanese, fondatore dell’originale ateneo, i relatori hanno tutti un legame speciale con Maria Lai. Casu, regista multimediale e media designer, l’ha seguita per anni, e con “lei ha giocato animando le sue fiabe e diventando suo complice per tanti importanti allestimenti”; Bandinu, antropologo e scrittore, “è la persona ideale per decifrare le misteriose trame di fili e nodi di Maria”; mentre Scaccia, “grande musicista al suo esordio come docente all’Università di Aristan, ha composto molte colonne sonore per le immagini di Maria”.

Oltre che “un’artista meravigliosa capace di creazioni delicate e poetiche”, Lai, aggiunge Martinez, “era una raffinata esegeta che aveva una lucida cognizione critica e filosofica della sua opera e, in generale, di ciò che definiamo Arte”. La lezione, aperta dalla banda musicale di Monastir diretta dal maestro Alessandro Cabras, rievocherà il progetto “Legarsi alla montagna” del 1981, quando, con la collaborazione degli abitanti di Ulàssai e un nastro lungo 27 km, Lai unì la montagna del paese, il Monte Gedili, ai tetti, alle porte e alle finestre di tutto il centro abitato. “Fu il ritorno collettivo a un gesto ancestrale, un abbraccio che coinvolse tutti”.

Al termine della lezione, lo storico della musica e giornalista Giacomo Serreli introdurrà un mini concerto per pianoforte di Romeo Scaccia, mentre il filosofo Silvano Tagliagambe concluderà la serata con una rapida “sintesi epistemologica” della lezione. (f. r. p.)

