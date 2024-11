Maria Lai: inaugurata venerdì la retrospettiva a New York  

Maria Lai torna negli Stati Uniti e tele, fili e telai ripercorrono il viaggio di un’artista figura chiave dell’arte italiana del secondo Novecento. Da venerdì Magazzino Italian Art di New York ospita “Maria Lai. A journey to America” (sino al 28 luglio), la prima retrospettiva in Usa a lei dedicata che con circa cento opere ripercorre una carriera a cavallo tra la tradizione della nativa Sardegna, l’Arte povera e l'influenza della cultura americana sulla scena artistica internazionale.

Curata dalla direttrice artistica di Magazzino Paola Mura, la mostra offre una ricca panoramica della produzione dell'artista morta nel 2013 a 93 anni dagli esordi degli anni ’50 fino agli anni Duemila, con un focus sulla sua sperimentazione nell'arte collettiva e relazionale. Concetti che vengono espressi principalmente attraverso la cucitura, la tessitura, ossia il suo modo di immaginare mondi, di riflettere sulle parole, di tessere relazioni. «Essere è tessere - ha spiegatola curatrice - ed esistere è tessere relazioni. Le prime tele cucite risalgono all’inizio degli anni ’70, dopo il suo ritorno dal suo viaggio a Montreal e a New York. Si tratta di composizioni di stoffe affini alle ricerche di Burri e Fontana in cui la tela non è più solo supporto ma elemento fondante. Qualche anno dopo crea i primi Libri cuciti, lavori di stoffa in cui la parola cucita è illeggibile».

«Quando ci siamo imbattuti nel lavoro di Maria Lai tre decenni fa - spiegano Nancy Olnick e Giorgio Spanu, fondatori di Magazzino - abbiamo capito subito che era essenziale per lo sviluppo dell’Arte povera. Eppure, il suo ruolo è ancora poco riconosciuto. Siamo onorati di presentare al pubblico americano il suo lavoro». Divisa in sezioni che fino a un certo punto seguono una sequenza temporale, la mostra presenta un significativo corpus di opere della collezione di Mia, (il museo a Cold Spring diretto da Adam Sheffer che promuove la conoscenza e l'apprezzamento pubblico dell'arte italiana del dopoguerra e contemporanea in Usa) e di altre raccolte private americane e di istituzioni italiane.

