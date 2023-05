Maria Lai e quel nastro azzurro che cambiò il corso della storia 

A ricordare il percorso artistico e la vita dell’autrice sarda, apprezzata in tutto il mondo, a Cagliari, nella basilica di San Saturnino, alle 18, sarà Romano Cannas, giornalista e già vicedirettore del TG3 nazionale, che nell’81, giovane cronista, anch’egli originario di Ulassai, fu uno dei numerosi testimoni – gente comune, artisti e intellettuali - venuti da ogni dove. Il suo servizio, lungo sette minuti, andò in onda nel corso della rubrica d’informazione “Cronache italiane“, supplemento del telegiornale quotidiano. All’epoca, rammenta Cannas, “Legarsi alla montagna“ non ebbe dalla stampa l’attenzione che meritava, e i circuiti dell’arte nazionale la giudicarono poco più di una festa folcloristica. Ad eccezione di alcuni, come il critico Filiberto Menna, che definì l’esperienza una delle realizzazioni più significative dell’arte moderna e contemporanea.

Per questo, in occasione dell’anniversario della morte di Maria Lai, nata a Ulassai nel 1919 e morta a Cardedu nel 2013, i Dialoghi di Archeologia Architettura Arte e Paesaggio, curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, direttore del Museo archeologico di Cagliari, dedicheranno la lectio di domani all’opera “Legarsi alla montagna“, il primo, o tra i primi esempi di arte relazionale della storia.

Forse è vero che l’evento, così come accadde allora, l’8 settembre del 1981, non potrà ripetersi, perché colei che lo ideò e realizzò è venuta a mancare dieci anni fa. La potenza del gesto però, quel legarsi l’uno con l’altro e tutti insieme al luogo che si abita, è intatta, e, in un pianeta che soffre per l'incuria umana, va ben oltre il paese del nuorese in cui successe, per assumere una valenza universale.

La lectio

Sette minuti

Un cerino che brucia

Nel 1979, dopo svariati anni trascorsi fuori, Maria Lai accetta l’invito di Alberto Cannas e del sindaco Antioco Podda di rientrare in Sardegna, e realizzare un’opera a Ulassai. L’artista, allora, progetta una performance che coinvolga l’intera comunità: un nastro lungo 27 chilometri avrebbe dovuto legare le case del paese tra loro, e alla montagna che circonda l’abitato. Il Consiglio comunale e un gruppo di cittadini discutono sul progetto. Le perplessità non sono poche, e i rancori tra alcune famiglie oppongono una forte resistenza. La gestazione della performance è lunga, alla fine però, dopo due anni dalla proposta, nel giorno della festa di Santa Maria, molto sentita a Ulassai, un nastro azzurro corre tra le porte, le finestre e le terrazze delle case: teso, tra quelle dove c’è inimicizia, annodato dove c’è un forte legame.

Alcuni scalatori esperti lo portano fino a Monte Gedili, la cima più alta sopra il paese, dove, racconta la leggenda, nel 1861 un costone di roccia crollò uccidendo tre bambine. Una quarta si era salvata perché inseguiva un filo azzurro.

Ci vollero tre giorni per compiere l’opera e, ricorda ancora Cannas, citando le parole di Maria Lai, «quell’evento fu un cerino buttato su una catasta di legna da ardere». Allora, secondo l’artista, gli ulassesi non aspettavano altro che ritrovarsi, e oggi, come allora, lo attendono anche gli esseri umani.

