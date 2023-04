Maria Lai, dieci anni fa l’addio La sua grande eredità è viva e palpitante 

Come il personaggio di un mito greco, ad un certo punto Maria Lai si girò a guardare il suo paese, Ulassai. Lo fece sommessamente, aveva ferite aperte, ma sentiva l’urgenza di ricucirle. «Io avevo un problema col mio paese, non andavo lì da decine di anni … ed ero convinta che non ci avrei più messo piede. Avevo un conto aperto perché uno dei miei fratelli era stato ucciso e io non volevo per nessuna ragione sapere chi fosse il colpevole». Stava lì, la sua ritrosia: non volere che si scoprisse, che si nominasse il colpevole. Sembra una parabola biblica, invece è l’inizio della più grande opera che Lai ci lascia, invisibile, immateriale, depositata per sempre nella memoria collettiva e nelle stratificazioni millenarie del monte Gedili e dei Tacchi dell’Ogliastra. Più che ricordare che dieci anni fa se ne andava Maria Lai, in un silenzio patologico che coincideva con la fine delle parole rispetto all’ultima turbolenta stagione della sua vita, la stessa avrebbe preferito parlare di “Legarsi alla montagna”. Perché con questa opera corale, Lai, quarantadue anni fa, consegnava alla Sardegna una civiltà, prima ancora che un’opera: la civiltà relazionale.

Il senso

È questo il senso di “Legarsi alla montagna”, manifestazione collettiva che, come specifica Elena Pontiggia nella vasta monografia “Maria Lai. Arte e relazione” (Ilisso, 2017), apre la stagione dell’arte relazionale in Italia. È il 1981 e Lai, con questo suo intervento, cambia le regole della fruizione artistica, va oltre a tele e telai, sculture, murales, monumenti e agisce direttamente sulla sua comunità: è una grande festa di paese, ma diversa dalle solite feste, con una ritualità e codici nuovi, lì per lì magari non totalmente compresi dalla gente, che però sta al gioco, si fa trascinare dalla forza visionaria e poetica di questa artista-filosofa. Che ha sempre sostenuto che le opere vanno lasciate lievitare, come il pane; infatti è oggi, più che allora, che ci rendiamo conto che le sue – opere, parole – sono definitive. Di “Legarsi alla montagna” diceva: «È la cosa più seria che abbia fatto. “Legando” la montagna di Ulassai ho toccato la possibilità del miracolo». Non era un delirio di onnipotenza, il suo: era umile, Maria, umile e temeraria. «A Ulassai l’autore è stato il paese, la sua gente». Andò così: nel 1979 il sindaco Antioco Podda le chiede un monumento ai caduti. La temeraria Lai rifiuta, rischiando che la proposta venisse offerta a uno dei tanti autori di monumenti ai caduti che puntellano città e paesi italiani (esiti, in generale, imbarazzanti). Sono i vivi a cui l’artista sente di dedicare un monumento. E finalmente, dopo due anni, le viene affidato l’incarico. Inizia così la sua opera: parlare con la gente, ascoltare la gente.

Storie e leggende

Storie di famiglie, leggende. Come quella della bambina che sale sulla montagna a portare il pane ai pastori. Scoppia un temporale, si rifugiano tutti in una grotta, ma lei esce per acciuffare il nastro celeste che vede volare nel cielo. La grotta frana, inghiotte pastori e greggi. Lei è salva, grazie a quel nastro. «Il nastro, che non serve a nulla ma indica una direzione di salvezza, è un simbolo dell’arte, mentre il paese minacciato dalle frane è una metafora del mondo minacciato dalla guerra», scrive Pontiggia. «Proposi di legarci tutti, casa per casa, con un nastro celeste, come quando ci si prende per mano per sconfiggere la paura, e poi di portare il nastro sulla montagna per chiederle pace», dirà Maria. Quella storica giornata, 8 settembre 1981, sta tutta dentro lo straordinario, ipnotico video che un altro illuminato artista, Tonino Casula, recentemente scomparso, ebbe l’intuizione di realizzare: “Legare collegare” ripercorre tutte le fasi preparatorie dell’opera, dalle azioni collettive per ottenere i circa 27 chilometri di nastro di cotone celeste, alle fasi di passaggio e nodi dello stesso fra le case, fino agli scalatori che lo hanno portato sulla cima del monte Gedili. «La gente ha risposto in una maniera sorprendente, Ulassai era il paese ideale, come mettere un fiammifero vicino alla legna da ardere», dirà Lai nel servizio per la Rai realizzato da Romano Cannas.