Maria Laconi ha spento 106 candeline 

A chi le ha fatto gli auguri per i 106 anni ha risposto quasi incredula. Maria Laconi ha festeggiato il compleanno nella sua casa di via Milano. A pranzo pollo e verdura, di pomeriggio il taglio della torta insieme ai figli, Francesco, "presente” dalla Germania, Mario e Susanna, ai quattro nipoti e al sindaco, Carlo Lai. Donna di profonda fede, è devota a sant’Antonio da Padova e a Padre Pio. Ogni giorno recita le preghiere e si gode la passeggiata a Sant’Antonio, zona tanto cara alla comunità che lì, a giugno, festeggia il suo protettore. Fino ai 103 anni le condizioni di salute le hanno permesso di fare lunghe passeggiate, ora la nonnina raggiunge Sant’Antonio in auto con i figli. Tempi addietro, Maria si è divisa tra la cura della famiglia e il lavoro nei campi di Quirra insieme al marito Luigi Piroddi, ex minatore e militare, scomparso 35 anni fa. Oggi Jerzu conta tre centenari (in sei anni Lai ne ha festeggiato nove).

RIPRODUZIONE RISERVATA