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Riola.
13 maggio 2026 alle 00:28

«Maria Greca Piras si è sempre spesa per il bene del paese» 

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Camminava sulla pista ciclabile ricavata accanto alla corsia riservata alle auto, Maria Greca Piras, la 66enne travolta e uccisa dall’utilitaria guidata da Raffaele Orrù, 31enne di Seneghe, lunedì sera in via Montessori, all’uscita da Riola Sardo. «La strada è stata asfaltata circa quattro mesi fa, è stata tracciata anche la pista per la viabilità ciclabile, ripristinata la segnaletica e c’è il limite di trenta chilometri orari – racconta il sindaco Lorenzo Pinna –. Io credo che l’automobilista sia stato abbagliato dal sole che quando tramonta, per alcuni minuti, è perpendicolare alla strada e toglie visibilità».

Il giorno dopo la tragedia, la notizia dell’incidente ha raggiunto tutto il paese. «Conoscevo molto bene la signora – prosegue Pinna al telefono –, sia perché è la madre di un nostro consigliere comunale e sia perché è sempre stata molto attiva nella vita della comunità, faceva parte della Protezione civile e non si è mai tirata indietro quando c’è stato bisogno di aiuto, per esempio nella ricerca di persone scomparse».

Come disposto dal pm Lorenzo Cosseddu, sarà l’autopsia a fornire maggiori dettagli sulla dinamica dell’accaduto. Solo dopo potranno essere celebrati i funerali. Intanto resta il sequestro disposto dalla Procura sulla Fiat Punto di Raffaele Orrù, l’automobilista di Seneghe è risultato negativo all’alcoltest eseguito subito dopo l’incidente.

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