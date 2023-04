Maria Grazia Sughi  da Luigi Almiento 

Gli ottant’anni sono un traguardo già raggiunto, ma Maria Grazia Sughi non ha alcuna intenzione di scendere dai palchi dei teatri di tutto il mondo. L’attrice fiorentina, da decenni al Teatro di Sardegna, è l’ospite della puntata de “La cicala e la formica”, la trasmissione in onda il martedì alle 18.30 su Radiolina. Sughi svelerà la propria vita passata e futura al giornalista Luigi Almiento, che cura la trasmissione dedicata a chi ha saputo trasformare in un lavoro la propria passione.

