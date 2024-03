Maria Grazia Cucinotta e l’arte del perdono 

«Nel film si parla di un amore in cui ognuno a suo modo può identificarsi, di rabbia e di quanto portarsi quella rabbia dentro faccia continuare a commettere errori, ma anche di sofferenza e soprattutto di quanto invece il perdono sia salvifico. Questo è un film che ci dice: perdona perché magari ti stai perdendo l'opportunità di liberarti». Lo spiega Maria Grazia Cucinotta, presentando nella sede Rai di viale Mazzini “Il meglio di te”, film drammatico di Fabrizio Maria Cortese (uscito in sala nel novembre del 2023, presentato in anteprima a Cannes e in arrivo su Rai 1 in prima tv il 3 aprile) con protagonisti l'attrice nei panni di Nicole e Vincent Riotta in quelli di Antonio.

Quest'ultimo è un uomo di successo ormai malato terminale, mentre Nicole è una donna molto bella, sua ex. I due si sono amati molto, come si vede a inizio film in un lungo flashback, poi tra loro qualcosa si è rotto, la storia finisce per un tradimento. Ora però si tratta di fare i conti con l'immediato futuro e relativa eredità e intorno al capezzale di Antonio si riuniscono parenti e amici.

«Questo è un film», aggiunge Cucinotta, «che ci dice: perdonare è bello, se la persona se lo merita. Poi ti parla di tanti argomenti, di una donna che non è riuscita ad avere un figlio, di un figlio che arriva ma non è il tuo e ti può fare rabbia ma, in realtà, è la vita che va avanti. Ti parla dell'amore tra due donne. Questo film è tutto questo; sono piccoli messaggi che arrivano direttamente al cuore ed emozionano. Perché il nostro cinema non ha niente da invidiare a nessuno».

