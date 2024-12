Maria Grazia Cucinotta: «Che emozione ricevere il Premio Nazzari» 

La Sardegna chiama e Maria Grazia Cucinotta risponde presente. La celebre attrice e produttrice siciliana sarà questa sera a Tuili in occasione della seconda edizione del Premio Cavallino della Giara. Appuntamento a Villa Asquer, dalle 17, dove la stella ritirerà il Premio Amedeo Nazzari. Cucinotta si racconta con sincerità, esprimendo idee chiare sulla Sardegna, che definisce «una terra che deve essere rispettata». Il riferimento alla speculazione energetica in atto è forte: «Dovremmo imparare a non farci usare dagli altri, ma a utilizzare le nostre risorse per arricchire le nostre famiglie, i nostri figli, il nostro futuro. Il nostro è un paese che potrebbe vivere e dare ricchezza a tutti se lavorasse per i propri interessi».

Qual è il suo rapporto con l’Isola? Ci sono luoghi o esperienze che sono rimasti nel cuore?

«Sant’Antioco in testa, perché Chiara Vigo è unica al mondo. Nessuno è capace di filare il bisso senza uccidere queste conchiglie meravigliose: rispetta la natura e il mare come dovremmo fare tutti. Un altro luogo a cui sono legata è Buggerru, scoperto grazie ad amici. Ho passato ferragosti indimenticabili su quelle spiagge: eravamo solo noi, in piccole insenature dove piantavamo l’ombrellone ed era un viaggio indietro nel tempo con il picnic. Questa è la Sardegna che amo».

Ora lei giunge in Marmilla, terra legata alle tradizioni.

«Io promuovo le tradizioni, non come arcaiche, ma come essenziali. Facciamo l’errore di considerare arcaico ciò che appartiene al nostro Dna. Per questo è importantissimo non dimenticare le origini che fanno di ogni piccolo posto, un posto speciale e unico, conservando usi e costumi. Dobbiamo educare alle tradizioni anche i ragazzi».

Sardegna- Sicilia.

«Rispetto alla mia Sicilia, la Sardegna è ancora più selvaggia, più vera, più misteriosa. Con le risorse che la terra offre, non vedo perché i nostri figli debbano lasciare l’Isola: è uno dei più grandi sacrifici al mondo dover lasciare un posto meraviglioso come la Sardegna o la Sicilia per andare a lavorare fuori».

Stasera riceverà il premio dedicato a un’icona, Amedeo Nazzari.

«Sono cresciuta con i suoi film grazie a mia madre. Amedeo Nazzari è parte della nostra storia e cultura cinematografica. Ricevere un premio intitolato a lui, qui in Sardegna, è un grande onore».

Ha mai avuto occasione di lavorare in Sardegna?

«Per pubblicità e servizi fotografici, certamente: l’isola si presta benissimo. Dal punto di vista cinematografico, però, non ancora: mi piacerebbe moltissimo».

Ha ancora un sogno da realizzare nella sua carriera?

«Sono una sognatrice, ne ho un’infinità. Non mi fermo mai. Per me la vita è un’opportunità: ogni giorno puoi realizzare qualcosa. Fino a quando apri gli occhi, sei viva e in salute, puoi sempre cambiare le cose, scoprire e fare altro. Viviamo in un mondo che offre tantissime possibilità».

Ripercorrendo la sua straordinaria carriera, quali sono stati i momenti più significativi?

«Tutti, a partire da “Il Postino” con Troisi, che mi ha dato l’opportunità di entrare nel mondo del cinema. Ogni ruolo, anche piccolo, è stato importante: è una crescita professionale e una condivisione di emozioni. Questo lavoro lo impari facendolo: è pratica, dedizione e passione».

Come ha vissuto l’esperienza di partecipare a un film di James Bond?

«È successo per caso: ero a Londra per “La vita è bella” e la produttrice Barbara Broccoli mi ha visto in tv. Mi ha incontrato e mi ha offerto un ruolo, dicendomi che avevano il piacere di avermi sul set e che da tempo provavano a contattarmi, invano. Come non riuscivate a trovarmi?, avevo esclamato. Mi hanno dato il ruolo e ho accettato senza fronzoli. Era la scena iniziale, 14 minuti, quella che ha vinto più premi in assoluto. Sono molto contenta perché mi sono divertita e ho fatto delle cose, come restare su una mongolfiera o guidare un motoscafo all’impazzata che, con il senno di poi, oggi che sono madre, non rifarei».

RIPRODUZIONE RISERVATA