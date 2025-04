Maria Giovanna Cherchi e il canto per Francesco 

Papa Francesco aveva appena finito di pranzare, con i vescovi, al seminario vescovile di Cagliari. Il menu aveva previsto culurgiones e maialetto, ma Bergoglio aveva fatto richieste precise. Riso in bianco condito con un filo di olio extravergine, un contorno di patate, carote e zucchine, un goccio di acquavite di Santu Lussurgiu. Al taglio della torta un omaggio musicale, rigorosamente in limba. Lo ricorda come se fosse ieri, quel 22 settembre di dodici anni fa, Maria Giovanna Cherchi, la voce di Bolotana che fu chiamata «per cantare una preghiera davanti al Santo Padre, per il quale avevano preparato un incontro con i seminaristi e le loro famiglie. Io ero la sorpresa che esce dalla torta». Nessuno sfarzo, «contesto semplice, familiare. Il Papa era sorridente, ricordo il momento in cui arrivò la torta, bellissima, con impresso il simulacro della Vergine di Bonaria». Era il momento del canto. «Intonai su Babbi Soberanu, il Padre Nostro in sardo, cantai senza l’accompagnamento musicale.

Il tango di Luigi Puddu

Subito dopo il maestro Luigi Puddu, alla chitarra, eseguì un tango. «E vidi il Papa che muoveva i piedi sotto il tavolo a simulare il ballo. Fu davvero molto emozionante». Francesco ascoltò con l’attenzione che si deve a momenti importanti. «Ricordo che chiese venisse tradotta ogni parola perché voleva coglierne il significato. Lo aveva esplicitamente domandato al sacerdote che era accanto a lui».

Nel volto e nelle parole di Maria Giovanna Cherchi, oggi, è riflessa l’emozione di allora. «Alla fine ci volle salutare. Abbiamo stretto tutti la sua mano. Ricordo che mi toccò la guancia, ci regalò un bellissimo rosario».

Nel cuore dell’artista rimangono sensazioni bellissime. «L’incontro col Pontefice – dice la cantante di Bolotana – è stato familiare. Per me è stato come se una figlia incontrasse un padre. E oggi mi rimane l’onore di avergli stretto la mano. Ricordo la sua mano sinistra calda, l’altra che strinse la mia. Lo fece per ringraziarmi di questa preghiera che avevo cantato per lui. Un ricordo bellissimo per me molto emozionante». Da conservare nello scrigno delle memorie più belle. E dei momenti indimenticabili.

