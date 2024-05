Maria Giovanna Cherchi celebra ancora Sa Die 

A un mese esatto dal 28 aprile, il Comune di Oristano celebrerà ancora una volta Sa Die de Sa Sardigna con un grande evento musicale in scena domani alle 20.30, a ingresso libero e gratuito, all’Auditorium San Domenico.

Con la direzione artistica di Riccardo Zinzula, guida della Scuola Civica di Musica di Oristano, la conduzione di Roberto Arfeli e gli interventi storico-culturali di Arianna Garau, docente di Lettere ed esperta di Sa Die de Sa Sardigna, salirà sul palco l’amatissima Maria Giovanna Cherchi, portabandiera della canzone sarda d’autore rivisitata in chiave etno pop in tutto il mondo, amatissima nei circoli sardi, conduttrice di trasmissioni come “C’è Scraffingiu per te” su Videolina accanto ad Alessandro Pili. La cantante sarà sotto i riflettori dell’Auditorium insieme ai suoi musicisti per un set inedito.

Spazio poi ai Cori Sa Pintadera di Oristano e Ghentiana di Ruinas diretti da Giovanni Andrea Puddu, il Coro Femminile Bonucaminu di Ardauli diretto da Michele Turnu e la Corale Santa Cecilia di Arborea diretta proprio da Riccardo Zinzula: i quattro gruppi canteranno in lingua sarda alcuni dei capolavori della canzone della nostra tradizione.

La parte strumentale sarà affidata a Giuliano Armas, docente di organetto e fisarmonica alla Scuola Civica di Musica di Oristano, e a Sergio Balia, virtuoso delle tre canne e infaticabile divulgatore dell’antichissimo e affascinante strumento delle launeddas.

RIPRODUZIONE RISERVATA